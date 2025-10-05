#АЭС в Казахстане
Общество

Сколько в Казахстане яблоневых садов, рассказали в Минсельхозе

яблоки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 15:11 Фото: gov.kz
В Министерстве сельского хозяйства рассказали, сколько гектаров яблоневых садов насчитывается в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, на 4 октября 2025 года площадь яблоневых садов в Казахстане составляет почти 29 тысяч га. Это около около 40,6 тысячи футбольных полей.

В основном это Алматинская, Туркестанская, Жамбылская области, Жетысу. Только в Алматинской области и Жетысу яблоневые сады занимают свыше 2,4 тыс. га, растут более 416 тысяч деревьев.

"Садоводство становится важнейшим направлением агропромышленного комплекса. Благодаря мерам государственной поддержки с 2014 года фермеры получили инвестиционные субсидии на закладку садов и внедрение интенсивных технологий. Это дало ощутимый эффект: валовый сбор яблок вырос на 43%, а урожайность – на 27%", – отметил Ербол Тасжуреков, вице-министр сельского хозяйства.

С его слов, до 2027 года будет разбито 110 га садов апорта. Ученые КазНИИ плодоовощеводства активно развивают селекционные и агротехнические программы. За 85 лет селекционной работы в Казахстане сформирована коллекция из около 400 сортов и гибридов, включая 29 новых сортов, выведенных на основе апорта.

Как алматинец ухаживает за 60-летним яблоневым садом – читайте в статье.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
