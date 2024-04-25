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Новые яблоневые сады появятся в Алматы

Новые яблоневые сады появятся в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 27 апреля 2024 года с 10:00 до 13:00 пройдет массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Посадка зеленых насаждений состоится в рамках акции "Алматы – город-сад" под эгидой кампании "Алматы – наш общий дом".

"Будет высажено 7705 зеленых насаждений, в том числе 4015 плодовых (из них 3855 – яблоневых) и 1090 лиственных деревьев, 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник...) К участию в общегородской акции "Алматы – город-сад" приглашаются все жители и гости Алматы. В ходе акции предусмотрено проведение творческих конкурсов и активностей (утренняя зарядка, танцевальный флешмоб, йога, викторины, обучающие мастер-классы и многое другое)".Пресс-служба акимата Алматы

Основные посадки запланированы по следующим локациям:

  • 500 плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее ул. вдоль БАКА, восточнее ул. Новая Саина (яблоня – 250 шт., абрикос – 250 шт.);
  • 2270 саженцев яблони на территории парка ALA;
  • 1000 деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.

Акиматами районов будут проведены работы по созданию яблоневых аллей, высадке лиственных деревьев и кустарников:

  • 1245 яблоневых деревьев;
  • 90 лиственных деревьев;
  • 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и т. д.).
Новые яблоневые сады появятся в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в пресс-службе акимата Алматы подробно рассказали о мерах по пресечению незаконной застройки. Согласно информации, в городе продолжают ужесточать контроль за строительством, в том числе в горной местности. Подробности здесь.

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