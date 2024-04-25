Новые яблоневые сады появятся в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 27 апреля 2024 года с 10:00 до 13:00 пройдет массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Посадка зеленых насаждений состоится в рамках акции "Алматы – город-сад" под эгидой кампании "Алматы – наш общий дом".
"Будет высажено 7705 зеленых насаждений, в том числе 4015 плодовых (из них 3855 – яблоневых) и 1090 лиственных деревьев, 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник...) К участию в общегородской акции "Алматы – город-сад" приглашаются все жители и гости Алматы. В ходе акции предусмотрено проведение творческих конкурсов и активностей (утренняя зарядка, танцевальный флешмоб, йога, викторины, обучающие мастер-классы и многое другое)".Пресс-служба акимата Алматы
Основные посадки запланированы по следующим локациям:
- 500 плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее ул. вдоль БАКА, восточнее ул. Новая Саина (яблоня – 250 шт., абрикос – 250 шт.);
- 2270 саженцев яблони на территории парка ALA;
- 1000 деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.
Акиматами районов будут проведены работы по созданию яблоневых аллей, высадке лиственных деревьев и кустарников:
- 1245 яблоневых деревьев;
- 90 лиственных деревьев;
- 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и т. д.).
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ранее в пресс-службе акимата Алматы подробно рассказали о мерах по пресечению незаконной застройки. Согласно информации, в городе продолжают ужесточать контроль за строительством, в том числе в горной местности. Подробности здесь.
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