Новые яблоневые сады появятся в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы 27 апреля 2024 года с 10:00 до 13:00 пройдет массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Посадка зеленых насаждений состоится в рамках акции "Алматы – город-сад" под эгидой кампании "Алматы – наш общий дом". "Будет высажено 7705 зеленых насаждений, в том числе 4015 плодовых (из них 3855 – яблоневых) и 1090 лиственных деревьев, 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник...) К участию в общегородской акции "Алматы – город-сад" приглашаются все жители и гости Алматы. В ходе акции предусмотрено проведение творческих конкурсов и активностей (утренняя зарядка, танцевальный флешмоб, йога, викторины, обучающие мастер-классы и многое другое)". Пресс-служба акимата Алматы Основные посадки запланированы по следующим локациям: 500 плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее ул. вдоль БАКА, восточнее ул. Новая Саина (яблоня – 250 шт., абрикос – 250 шт.);

2270 саженцев яблони на территории парка ALA;

1000 деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай. Акиматами районов будут проведены работы по созданию яблоневых аллей, высадке лиственных деревьев и кустарников: 1245 яблоневых деревьев;

90 лиственных деревьев;

2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и т. д.). Фото: пресс-служба акимата Алматы Ранее в пресс-службе акимата Алматы подробно рассказали о мерах по пресечению незаконной застройки. Согласно информации, в городе продолжают ужесточать контроль за строительством, в том числе в горной местности. Подробности здесь. Читайте также В двух областях Казахстана скончались высокопоставленные полицейские Незаконная застройка в Алматы: акимат выступил с заявлением В каких областях Казахстана на четверг объявлено штормовое предупреждение

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