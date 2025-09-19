Апорт по наследству: как алматинец ухаживает за 60-летним яблоневым садом

Алматинские яблоки по праву считаются самыми вкусными в мире, а про апорт вовсе сложены целые легенды. Однако с годами сады редеют, сокращаются площади, плоды атакуют вредители и болезни, особенно на яблони влияет экология.

Zakon.kz расскажет, как парень, несмотря ни на что, продолжает семейное дело и получает богатый урожай.

Яблоневый сад для 26-летнего алматинца Валериана Григорьева не просто работа и бизнес, а второй дом, где он вырос, и дело для души, которое в наследство оставили родители. Он бережет его как зеницу ока, считая, что будущее поколение должно отведать настоящий экологический продукт.

"Наши сады находятся выше Парка имени первого президента. Яблони сажала бабушка в 1961-1963 годах. Каждое деревце она растила с любовью. С особым трепетом свое детище она передала моим родителям, которые тоже вложили много труда в него. В дальнейшем эти сады от государства перешли в частные руки. И сейчас мы их арендуем, продолжаем семейное дело. Здесь наше детство, душа и счастье. Выращиваем, поддерживаем состояние, чтобы они всегда могли давать плоды, были зелеными, и люди не забывали вкус натурального фрукта". Валериан Григорьев

Территория сада почти 10 гектаров. Здесь растут яблоки: апорт, заилийское, румянка, лимонка, пеструшка и другие. Сорта капризные, и ухаживать за ними тяжелый труд, учитывая влияние экологии и болезни, в частности бактериальный ожог. Работа – не для ленивых.

"Работаем всей семьей с первых лучей солнца порой до глубокой ночи. Самое сложное в работе – погода, мы полностью зависим от нее, а не от курса доллара или других факторов. Если в период цветения пойдет проливной дождь, а то и хуже – снег, мы можем полностью остаться без урожая и целый год просидеть ни с чем, считая убытки". Валериан Григорьев

Фото: из личного архива Валериана Григорьева

Этот год выдался весьма удачным, радуется молодой человек. От весенних заморозков садоводов пронесло, сады смогли отцвести и дать плоды. Яблоки – качественные, чистые, сочные, что тают во рту. Получить богатый урожай удалось не только благодаря погоде, но и тщательному уходу.

"Цикл работы у нас круглогодичный. Начиная с ранней зимы, когда мы делаем обрезку, потом проводим первые органические обработки, после сенокос, и только в результате получаем первые летние яблочки, такие как лимонка, пеструшка, следом другие сорта. Мы активно боремся с насекомыми, вредителями, болезнями с помощью химикатов. Они не вредны для человека, средства предназначены для сельскохозяйственных угодий. Обработку за весь сезон пять раз проводит специальный трактор с опрыскивателем". Валериан Григорьев

Собеседник поделился, что в саду нет воды, деревья не поливаются. Этот процесс природа контролирует сама.

"Искусственным поливом не занимаемся, в саду нет воды. Деревья питаются утренней росой. По-научному процесс называется багара, который возникает из-за перепада температур, то есть ночью холодно, а утром жарко. За счет этого влага накапливается в почве, и корни растений поглощают ее. Утром мы ходим в сапогах, потому что трава очень влажная. Этой влаги достаточно для старых высокорослых деревьев. Однако этот год у нас получился очень засушливым, утренней росы оказалось немного, перепады были маленькие: ночью тепло, а днем жарко". Валериан Григорьев

Фото: из личного архива Валериана Григорьева

Сейчас садоводы пожинают плоды, активно собирают урожай. Часть доставляется на рынок для продажи, остаток хранится в холодильных камерах.

"С конца лета и всю осень мы собираем яблочки, потом реализовываем. Удается все продать, потому что держим среднюю цену. Их стоимость зависит от годовых затрат и привоза заграничных яблок. Кыргызстан и Польша сильно сбивают цену, завозят большими объемами. Хотя их продукт напичкан химией, иначе как его довезти издали к нам, а покупатели клюют на красивый вид". Валериан Григорьев

По словам парня, дело, возможно, и прибыльное, но очень рискованное. Тут как Бог даст, сколько можно получить.

"Бывало, из-за заморозков мы оставались без урожая, а иногда год кормит два года. Но в любом случае, даже если плодов нет, приходится вкладываться: косить траву, делать обрезку, обрабатывать от вредителей. Это сказывается на будущем годе. На электроэнергию большие затраты, ведь холодильные камеры работают, рабочим надо зарплату платить, покупать удобрения, на обрезку деревьев уходят большие траты – для этого нужны специальные инструменты, потом спецтехника, которую загоняем в сад, чтобы скосить, прополоть, обрезать деревья, вывезти ветки, их измельчить, раскидать под деревья. Уход за деревьями – бесконечный цикл, который требует трудолюбия и внимательного отношения". Валериан Григорьев

Валериан Григорьев советует покупать домашние яблоки, обращать внимание на вкусовые качества и на то, в чем их продают.

"Можно спросить у продавца, откуда яблоки, и брать выращенные у нас. Но по опыту скажу, что зачастую попадаются недобросовестные реализаторы, которые говорят "свои с дачи или гор", а на деле дешевые зарубежные. Чтобы не попасться на обман, присмотритесь, в какой таре они продают. Если в банановых коробках, то, вероятно, ввезенные, а если в деревянных ящиках, то, скорей всего, наши. А какой самый вкусный сорт – тут уже на любителя, одни выбирают сладкие, другие – кисло-сладкие". Валериан Григорьев

Алматинец признается, что получает удовольствие от выращивания яблок – это гармония с природой, возможность давать человечеству полезный продукт, а также сохранить природу. Он призывает людей сажать деревья, выращивать свои плоды и помогать экосистеме.