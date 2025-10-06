Беркутчи Казахстана заняли призовые места в Монголии
Чемпионат прошел в рамках традиционного Всемирного фестиваля "Бүркітшілер тойы" в монгольском регионе Баян-Өлгей. Об этом передает пресс-служба акимата области Абай.
Это международное соревнование с 36-летней историей стало культурным брендом Монголии. Каждый год на этот уникальный праздник приезжают тысячи туристов и беркутчи со всего мира.
"Делегацию казахстанских құсбегілер возглавили государственные тренеры Арманбек и Базарбек Күнтуған. Национальная сборная Казахстана по құсбегілік показала высокие результаты и завоевала призовые места", – говорится в сообщении.
В чемпионате приняли участие более 60 беркутчи. Они соревновались в двух дисциплинах:
- "вызов на руку";
- "притравка на мякишь".
Фото: пресс-служба акимата области Абай
В итоге беркутчи из Атырау Арман Кошкаров со своим орлом "Аңырақай" стал серебряным призером, а беркутчи из области Абай Тәттімбет Кәпұлы со своим кречетом по кличке "Қарагер" занял почетное третье место.
Арман Кошкаров/фото: пресс-служба акимата области Абай
