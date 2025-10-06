Беркутчи Казахстана заняли призовые места в Монголии

Беркутчи из Атырау и области Абай заняли призовые места на III чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат прошел в рамках традиционного Всемирного фестиваля "Бүркітшілер тойы" в монгольском регионе Баян-Өлгей. Об этом передает пресс-служба акимата области Абай.

Это международное соревнование с 36-летней историей стало культурным брендом Монголии. Каждый год на этот уникальный праздник приезжают тысячи туристов и беркутчи со всего мира.

"Делегацию казахстанских құсбегілер возглавили государственные тренеры Арманбек и Базарбек Күнтуған. Национальная сборная Казахстана по құсбегілік показала высокие результаты и завоевала призовые места", – говорится в сообщении.

В чемпионате приняли участие более 60 беркутчи. Они соревновались в двух дисциплинах:

"вызов на руку";

"притравка на мякишь".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В итоге беркутчи из Атырау Арман Кошкаров со своим орлом "Аңырақай" стал серебряным призером, а беркутчи из области Абай Тәттімбет Кәпұлы со своим кречетом по кличке "Қарагер" занял почетное третье место.

Арман Кошкаров/фото: пресс-служба акимата области Абай

