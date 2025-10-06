#АЭС в Казахстане
Общество

Снегопад и мороз до -13°С обрушатся на часть Казахстана

солнце, снег, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 11:20 Фото: unsplash
В ближайшие три дня на севере и востоке Казахстана ожидаются осадки (дожди и снег) и мороз до -13°С. Жителей остальных частей страны синоптики порадовали ясной погодой, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 7, 8 и 9 октября 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни жителей большинства регионов страны порадует ясная погода, связанная с северо-западным антициклоном. Лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе, юге – пыльная буря".

Также синоптики отметили, что в некоторых регионах ожидается понижение температуры:

  • в ночные часы отметки термометров в северных, центральных регионах будут опускаться до -1-7°С, однако в дневные часы воздух будет прогреваться до +4+16°С,
  • в восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до -5-13°С, днем основной фон составит +3+11°С.
"На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что в Астане ожидается мороз, в Алматы – потепление, а в Шымкенте – жара. Подробнее о прогнозе на 6, 7 и 8 октября 2025 года в трех крупнейших мегаполисах Казахстана можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
