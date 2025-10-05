Мороз в Астане, потепление в Алматы и жара в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

В Астане сохранится прохладная осень с ночными заморозками, в Алматы установится мягкое потепление, а в Шымкенте удержится по-летнему теплая погода. Об этом говорится в прогнозе на 6, 7 и 8 октября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана

6 октября: ночью -1-3°C, днем +9+11°C. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с.

7 октября: ночью 0+2°C, днем +8+10°C. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 м/с.

8 октября: ночью -1-3°C, днем +8+10°C. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 м/с. Алматы

6 октября: ночью 0…+2°C, на поверхности почвы заморозки до -2°C. Днем +13+15 °C, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

7 октября: ночью +4+6°C, днем +16+18°C. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с.

8 октября: ночью +4+6°C, днем +16+18°C. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с. Шымкент

6 октября: ночью +6+8°C, днем +21+23°C. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, порывы до 15-20 м/с.

7 октября: ночью +8+10°C, днем +23+25°C. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с.

8 октября: ночью +8+10°C, днем +23+25°C. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 11 областях Казахстана на 6 октября 2025 года.



