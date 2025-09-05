Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 6, 7 и 8 сентября 2025 года в трех крупнейших городах страны. Так, в Астане два дня будут идти сильные дожди. В Шымкенте и Алматы осадков не ожидается, там температура поднимется до 36° и 33°С, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

7 сентября: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

8 сентября: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С. Алматы 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С. Шымкент 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +34+36°С.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

