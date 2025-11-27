#АЭС в Казахстане
Общество

На финише ноября: Астану ждут морозы, а Алматы с Шымкентом – +14°С

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 16:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по крупнейшим городам Казахстана. Так, с 28 по 30 ноября 2025 года в Астане похолодает до -9°С. В Шымкенте и Алматы минусовая температура ожидается лишь по ночам, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 28 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С.
  • 29 ноября: переменная облачность. Ночью и утром туман. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2°С.
  • 30 ноября: переменная облачность. Ночью и утром туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.

Алматы

  • 28 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +11+13°С.
  • 29-30 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +9+11°С.

Шымкент

  • 28 ноября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +16+18°С.
  • 29 ноября: небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +12+14°С.
  • 30 ноября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 16:22
К концу недели в Алматы похолодает до -2°С

Ранее метеорологи предупреждали, что Казахстан накроют морозы до -13°С.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
