На финише ноября: Астану ждут морозы, а Алматы с Шымкентом – +14°С

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по крупнейшим городам Казахстана. Так, с 28 по 30 ноября 2025 года в Астане похолодает до -9°С. В Шымкенте и Алматы минусовая температура ожидается лишь по ночам, сообщает Zakon.kz.

Астана 28 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С.

29 ноября: переменная облачность. Ночью и утром туман. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2°С.

30 ноября: переменная облачность. Ночью и утром туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С. Алматы 28 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +11+13°С.

29-30 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +9+11°С. Шымкент 28 ноября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +16+18°С.

29 ноября: небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +12+14°С.

30 ноября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С. Материал по теме К концу недели в Алматы похолодает до -2°С Ранее метеорологи предупреждали, что Казахстан накроют морозы до -13°С.

