Общество

Изнасиловал, зарезал и обокрал: вынесен приговор по громкому делу сотрудницы нефтяной компании

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 13:21 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 17 сентября 2025 года огласили приговор по громкому делу об убийстве 46-летнего менеджера нефтяной компании Бибигуль Шпановой, сообщает Zakon.kz.

Подсудимого обвиняли в мошенничестве, изнасиловании и убийстве беременной женщины с особой жестокостью с целью сокрытия других преступлений, а также в краже и незаконном завладении автомобилем.

В уголовном суде раскрыли обстоятельства дела.

"В 2022 году потерпевшая приобрела квартиру в Атырау, где познакомилась с сантехником. Тот, обсуждая будущий ремонт и войдя в доверие, узнал о планах потерпевшей купить парковочное место. У сантехника возник преступный умысел на мошенничество: он убедил потерпевшую в том, что через сотрудников организации поможет купить место со скидкой, и получил от нее 400 тыс. тенге предоплаты, которые присвоил. Позже она неоднократно напоминала ему о договоренности", – сообщили в суде.

Через год женщина снова позвонила сантехнику, напомнив о парковке, и предупредила, что в случае неразрешения вопроса подаст жалобу. Также она сообщила о своей беременности и невозможности дальнейшего ожидания.

"После этого сантехник в состоянии алкогольного опьянения пришел к ней под предлогом оформления заявления. Чтобы скрыть мошенничество, он, надев маску и вооружившись ножом, изнасиловал и с особой жестокостью убил потерпевшую. После он обыскал квартиру, вскрыл сейф, похитил крупную сумму денег и ювелирные изделия, завладел автомобилем и мобильным телефоном. Общий материальный ущерб превысил 13 млн тенге", – продолжили в суде.

Суд при назначении наказания подсудимому смягчающих обстоятельств не установил, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения счел отягчающим.

Подсудимый признан виновным по всем эпизодам и приговорен к пожизненному лишению свободы. В пользу потерпевшей взысканы материальный и моральный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Тело 46-летней сотрудницы нефтяной компании NCOC нашли 29 апреля в ее квартире в жилом комплексе "Французский квартал". 37-летнего убийцу Армана Жетписова задержали в Мангистауской области после дорожно-транспортного происшествия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
