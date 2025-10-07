#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Присвоили 152 млн тенге: социальное жилье "Нұрлы жер" строили только на бумаге

стройка дома по госпрограмме, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 09:41 Фото: АФМ РК
В Акмолинской области будут судить предпринимателя и чиновника за ущерб государству в 152 млн тенге, причиненный в рамках реализации госпрограммы по строительству жилья, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 7 октября 2025 года рассказали о завершении расследования по факту хищения бюджетных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан.

"В 2020 году между ГУ "Отдел строительства" и ТОО "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге. Однако в течение трех лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились", – сообщили в АФМ.

В результате этих незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге.


С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест.

В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

По похожему делу в Астане вынесли приговор. Руководителя ТОО "Дорстройтрест" осудили за присвоение и растрату бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса (МЖК).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Строительство двух высоток за 1,7 млрд тенге обернулось потерей 152 млн тенге и арестами
10:13, 26 августа 2025
Строительство двух высоток за 1,7 млрд тенге обернулось потерей 152 млн тенге и арестами
Бизнес-леди из Карагандинской области обманула государство на 109 млн тенге и получила условный срок
12:23, 26 июня 2023
Бизнес-леди из Карагандинской области обманула государство на 109 млн тенге и получила условный срок
Как строят жилье в пострадавших от паводков регионах Казахстана
17:06, 03 мая 2024
Как строят жилье в пострадавших от паводков регионах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: