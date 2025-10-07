Присвоили 152 млн тенге: социальное жилье "Нұрлы жер" строили только на бумаге

В Акмолинской области будут судить предпринимателя и чиновника за ущерб государству в 152 млн тенге, причиненный в рамках реализации госпрограммы по строительству жилья, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 7 октября 2025 года рассказали о завершении расследования по факту хищения бюджетных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан.

"В 2020 году между ГУ "Отдел строительства" и ТОО "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге. Однако в течение трех лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились", – сообщили в АФМ.

В результате этих незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест.

В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

По похожему делу в Астане вынесли приговор. Руководителя ТОО "Дорстройтрест" осудили за присвоение и растрату бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса (МЖК).