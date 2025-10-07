#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Альназарова про критику ОСМС: за 4 250 тенге в месяц казахстанцы получают полный доступ к медпомощи

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 13:31 Фото: freepik
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года заявила, что система медицинского страхования в Казахстане доказала свою эффективность, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, нельзя отрицать, что средняя продолжительность жизни казахстанцев выросла.

"Объем медицинских услуг, который сегодня оказывается казахстанцам, он тоже вырос. Заработная плата, которая за последние 5 лет именно с момента введения системы медицинского страхования у медицинских работников выросла в 2,5 раза", – сказала министр.

Она озвучила, что есть вопросы по дальнейшему увеличению заработной платы медицинских работников.

"Сегодня мы проводим большую работу по эффективному использованию средств, которые направляются за медицинские услуги и в том числе на заработную плату. В рамках этого мы сейчас рассматриваем новые механизмы по увеличению заработной платы медицинских работников. Вместе с тем – делать более прозрачную систему. Мы комплекс мер принимаем сегодня, и сейчас представитель фонда меня тоже дополнит. Поэтому говорить о том, что система не состоялась, я считаю, мы не можем. Система как раз состоялась: оплачивая 4 250 тенге в месяц, получить помощь в любое время, в любом объеме", – сказала Альназарова.

По ее мнению, сегодня в Казахстане выполняют самые сложные операции, и они доступны для граждан, поэтому система медстрахования доказала свою эффективность.

Ранее Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Минздрав отрицает существование "медицинской мафии" в регионах Казахстана
14:10, Сегодня
Минздрав отрицает существование "медицинской мафии" в регионах Казахстана
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
11:06, Сегодня
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
Некоторые казахстанцы будут платить больше за ОСМС
16:11, 26 марта 2025
Некоторые казахстанцы будут платить больше за ОСМС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: