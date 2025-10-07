Альназарова про критику ОСМС: за 4 250 тенге в месяц казахстанцы получают полный доступ к медпомощи

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года заявила, что система медицинского страхования в Казахстане доказала свою эффективность, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, нельзя отрицать, что средняя продолжительность жизни казахстанцев выросла.

"Объем медицинских услуг, который сегодня оказывается казахстанцам, он тоже вырос. Заработная плата, которая за последние 5 лет именно с момента введения системы медицинского страхования у медицинских работников выросла в 2,5 раза", – сказала министр.

Она озвучила, что есть вопросы по дальнейшему увеличению заработной платы медицинских работников.

"Сегодня мы проводим большую работу по эффективному использованию средств, которые направляются за медицинские услуги и в том числе на заработную плату. В рамках этого мы сейчас рассматриваем новые механизмы по увеличению заработной платы медицинских работников. Вместе с тем – делать более прозрачную систему. Мы комплекс мер принимаем сегодня, и сейчас представитель фонда меня тоже дополнит. Поэтому говорить о том, что система не состоялась, я считаю, мы не можем. Система как раз состоялась: оплачивая 4 250 тенге в месяц, получить помощь в любое время, в любом объеме", – сказала Альназарова.

По ее мнению, сегодня в Казахстане выполняют самые сложные операции, и они доступны для граждан, поэтому система медстрахования доказала свою эффективность.

Ранее Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).