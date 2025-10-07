Женщинам из уязвимых слоев населения в поликлиниках выдают бесплатные контрацептивы

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала, что поликлиники обеспечивают женщин из уязвимых слоев населения контрацептивами, а Минздрав с акиматами работает над расширением охвата, передает Zakon.kz.

Министр подчеркнула, что сегодня в Казахстане ежегодно проводится 75 тысяч абортов.

"И конечно, при наличии современных методов планирования семьи мы должны работать на то, чтобы снижать эту цифру, потому что каждый аборт – это угроза здоровью и жизни пациентки. Поэтому соответствующую работу в Министерстве здравоохранения с местными исполнительными органами проводят. Это не должно остаться только словами. Сегодня в поликлиниках выделяются соответствующие средства для обеспечения средствами планирования социально уязвимых слоев населения", – озвучила Альназарова.

Она отметила, что этих мер пока недостаточно, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

"Мы изучили международный опыт, привлекли международных специалистов именно в части репродуктивного здоровья. Поэтому это решение, которое принимают все цивилизованные страны, и мы тоже будем по этому пути идти", – дополнила она.

Журналисты уточнили, из какого именно бюджета – республиканского или местного – выделяются средства для поликлиник и в каком объеме.

"Каждая медицинская организация сегодня за счет собственного бюджета выделяет. Отдельные регионы выделили за счет средств местного бюджета. Сегодня Бюджетный кодекс это позволяет сделать. Поэтому мы сейчас с каждым акиматом отрабатываем, чтобы средства выделялись не только поликлиниками в зависимости от возможности, но в целом чтобы увеличить охват для наших женщин, которые нуждаются в этом", – продолжила Альназарова.

Ранее Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).