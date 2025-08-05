В каких регионах Казахстана чаще всего умирают роженицы, рассказали в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 5 августа 2025 года на заседании правительства назвала регионы с высокой материнской и детской смертностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава доложила о мерах, принимаемых для снижения смертности среди рожениц и новорожденных.

"Несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост материнской смертности в шести регионах (Акмолинской, Жетысу, Жамбылской, Абай, Актюбинской и Костанайской областях. – Прим. ред.) Самый высокий показатель – в Акмолинской области, превышает в семь раз республиканское значение. В структуре причин материнской смертности превалируют тяжелые экстрагенитальные заболевания – 55% (10 случаев. – Прим. ред.) и акушерские – 45% (8 случаев. – Прим. ред.)", – сказала Акмарал Альназарова.

Рост показателя младенческой смертности зафиксировали в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай.

"В структуре причин младенческой смертности на первом месте – состояния перинатального периода (47,7%), затем врожденные пороки развития (19,6%) и болезни органов дыхания (7,6%). Показатель смертности на дому в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях и области Улытау два раза выше республиканского значения", – отметила глава Минздрава.

В этой связи Акмарал Альназарова попросила акимов регионов выделить средства из местного бюджета для укомплектования кадрами и повышения их квалификации, укрепления материально-технической базы медицинских организаций, предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры, для обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы.

Материал по теме Правительство усиливает меры по снижению материнской и младенческой смертности

27 февраля 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане снижается коэффициент рождаемости на 6,2%.