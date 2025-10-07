#АЭС в Казахстане
Общество

Когда казахстанцам категорически нельзя сообщать код от 1414

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 13:11 Фото: pexels
Все знают, что с каждым днем мошенники используют все новые методы обмана. К примеру, в последнее время участились случаи, когда, представившись сотрудником центра обслуживания населения (ЦОНа), вас просят сообщить код, поступивший от 1414, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в очередной раз напомнила, как не стать жертвой мошенников.

В первую очередь стоит помнить о том, какие услуги оказывает контакт-центр 1414 гражданам.

К ним относятся:

  • консультация по госуслугам;
  • консультация по системам eOtinish, ePetition.
"Все официальные уведомления приходят в виде SMS и дублируются в приложении электронного правительства".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Также специалисты рассказали, чем не занимаются операторы Единого контакт-центра:

  • не просят сообщить код из SMS;
  • не просят оплатить услугу онлайн;
  • не просят установить стороннюю программу.

Как обезопасить себя от мошенников

  • не сообщайте коды и данные из SMS;
  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • не устанавливайте сторонние "защитные" приложения.
"Мошенники проводят авторизацию от вашего имени и запрашивают SMS-код для получения права подписи документов от вашего лица. Если вы сообщили SMS-код, рекомендуем незамедлительно воспользоваться услугой добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Ранее казахстанцам напомнили, как быстро и просто перевыпустить ЭЦП онлайн. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
