Когда казахстанцам категорически нельзя сообщать код от 1414

Все знают, что с каждым днем мошенники используют все новые методы обмана. К примеру, в последнее время участились случаи, когда, представившись сотрудником центра обслуживания населения (ЦОНа), вас просят сообщить код, поступивший от 1414, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в очередной раз напомнила, как не стать жертвой мошенников.

В первую очередь стоит помнить о том, какие услуги оказывает контакт-центр 1414 гражданам.

К ним относятся:

консультация по госуслугам;

консультация по системам eOtinish, ePetition.

"Все официальные уведомления приходят в виде SMS и дублируются в приложении электронного правительства". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Также специалисты рассказали, чем не занимаются операторы Единого контакт-центра:

не просят сообщить код из SMS;

не просят оплатить услугу онлайн;

не просят установить стороннюю программу.

Как обезопасить себя от мошенников

не сообщайте коды и данные из SMS;

не переходите по подозрительным ссылкам;

не устанавливайте сторонние "защитные" приложения.

"Мошенники проводят авторизацию от вашего имени и запрашивают SMS-код для получения права подписи документов от вашего лица. Если вы сообщили SMS-код, рекомендуем незамедлительно воспользоваться услугой добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Ранее казахстанцам напомнили, как быстро и просто перевыпустить ЭЦП онлайн. Об этом можно прочитать по этой ссылке.