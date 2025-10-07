Когда казахстанцам категорически нельзя сообщать код от 1414
Все знают, что с каждым днем мошенники используют все новые методы обмана. К примеру, в последнее время участились случаи, когда, представившись сотрудником центра обслуживания населения (ЦОНа), вас просят сообщить код, поступивший от 1414, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в очередной раз напомнила, как не стать жертвой мошенников.
В первую очередь стоит помнить о том, какие услуги оказывает контакт-центр 1414 гражданам.
К ним относятся:
- консультация по госуслугам;
- консультация по системам eOtinish, ePetition.
"Все официальные уведомления приходят в виде SMS и дублируются в приложении электронного правительства".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Также специалисты рассказали, чем не занимаются операторы Единого контакт-центра:
- не просят сообщить код из SMS;
- не просят оплатить услугу онлайн;
- не просят установить стороннюю программу.
Как обезопасить себя от мошенников
- не сообщайте коды и данные из SMS;
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- не устанавливайте сторонние "защитные" приложения.
"Мошенники проводят авторизацию от вашего имени и запрашивают SMS-код для получения права подписи документов от вашего лица. Если вы сообщили SMS-код, рекомендуем незамедлительно воспользоваться услугой добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
