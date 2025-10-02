Как в Казахстане быстро и просто перевыпустить ЭЦП онлайн

Житель Казахстана сегодня, 2 октября 2025 года, обратился с вопросом в пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Казахстанца интересовал перевыпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП) онлайн, сообщает Zakon.kz.

Так, вопрос заключался в том, как можно получить консультацию.

В "Правительстве для граждан" рассказали детали.

Действительно, консультацию можно получить онлайн. По видеозвонку.

"Для этого установите мобильное приложение "ЦОН" и авторизуйтесь. Затем выберите раздел "Услуги ЦОН", далее "Услуга по видео". Оператор проконсультирует вас и поможет оформить услугу". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Главное, добавили специалисты, чтобы номер телефона был зарегистрирован в базе мобильных граждан.

18 июня 2025 года сообщалось, что правила выдачи, хранения, отзыва открытых ключей ЭЦП обновили в Казахстане.