Общество

Как сами медработники оказались "незастрахованными", объяснили в ФСМС

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 14:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) Айдын Кульсеитов на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказал, почему за медработников не вносили взносы в систему медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

На парадоксальную ситуацию указали журналисты. По их данным, 30% казахстанских медработников оказались незастрахованными в рамках системы ОСМС: несмотря на то, что деньги из их зарплат отнимались, но в Фонд не поступали.

В Фонде медстрахования подтвердили, что летом такая ситуация действительно была. Но речь не идет о 30% сотрудников медорганизаций.

Причину сложившейся ситуации разъяснил председатель правления НАО "ФСМС" Айдын Кульсеитов.

"В связи с тем, что у нас наблюдались задержки в оплате части ГОБМП, в некоторых медорганизациях наблюдались факты задержки по заработной плате. На сегодня таких фактов практически нет. В те периоды – летние, в начале года такие факты по отдельным медорганизациям были, но это точно не 30%. В этой связи главврачи принимали решение о том, чтобы выплатить основную заработную плату, но при этом не выплачивали взносы, которые положены. Это техническая проблема, которая на сегодня решена", – заверил он.

Ранее Айдын Кульсеитов рассказал о результатах трансформации системы мониторинга для выявления дефектов при оказании медуслуг. По его словам, приписок со стороны медорганизаций стало значительно меньше.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
