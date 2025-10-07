Как сами медработники оказались "незастрахованными", объяснили в ФСМС
Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) Айдын Кульсеитов на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказал, почему за медработников не вносили взносы в систему медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.
На парадоксальную ситуацию указали журналисты. По их данным, 30% казахстанских медработников оказались незастрахованными в рамках системы ОСМС: несмотря на то, что деньги из их зарплат отнимались, но в Фонд не поступали.
В Фонде медстрахования подтвердили, что летом такая ситуация действительно была. Но речь не идет о 30% сотрудников медорганизаций.
Причину сложившейся ситуации разъяснил председатель правления НАО "ФСМС" Айдын Кульсеитов.
"В связи с тем, что у нас наблюдались задержки в оплате части ГОБМП, в некоторых медорганизациях наблюдались факты задержки по заработной плате. На сегодня таких фактов практически нет. В те периоды – летние, в начале года такие факты по отдельным медорганизациям были, но это точно не 30%. В этой связи главврачи принимали решение о том, чтобы выплатить основную заработную плату, но при этом не выплачивали взносы, которые положены. Это техническая проблема, которая на сегодня решена", – заверил он.
Ранее Айдын Кульсеитов рассказал о результатах трансформации системы мониторинга для выявления дефектов при оказании медуслуг. По его словам, приписок со стороны медорганизаций стало значительно меньше.
