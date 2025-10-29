#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

Глава ФСМС о расследовании: Мы – самая проверяемая структура в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:26 Фото: Zakon.kz
Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов 29 октября 2025 года на встрече с журналистами прокомментировал проверки в фонде из-за расследования по делу бывшего зампреда Фонда медстрахования Галымжана Абилова, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдын Кульсеитов рассказал, что со 2 мая работает следственная группа Генпрокуратуры из 46 человек.

"Они работают почти во всех наших филиалах. Здесь, в Астане, уже завершают, проверяют от и до, поднимают документы, проводят допросы", – ответил он.

На вопрос журналистов, были ли еще задержания, руководитель фонда не рассказал, ссылаясь на запрет разглашать материалы следствия.

"Следствие пока идет, нас проверяют, работают. Следствие ведет Антикор. Мы – самая проверяемая структура в Казахстане, ни одного года нет, чтобы не проверяли, то ДЭР, то Генпрокуратура, то Высшая аудиторская палата. Все структуры, какие могут проверять", – дополнил Айдын Кульсеитов.

16 октября 2025 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, что на компанию "СК-Фармация" завели уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Как сами медработники оказались "незастрахованными", объяснили в ФСМС
14:20, 07 октября 2025
Как сами медработники оказались "незастрахованными", объяснили в ФСМС
Приписки в больницах Казахстана сократили в 19 раз
12:05, 07 октября 2025
Приписки в больницах Казахстана сократили в 19 раз
Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования
15:32, 07 декабря 2023
Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: