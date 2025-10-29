Глава ФСМС о расследовании: Мы – самая проверяемая структура в Казахстане

Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов 29 октября 2025 года на встрече с журналистами прокомментировал проверки в фонде из-за расследования по делу бывшего зампреда Фонда медстрахования Галымжана Абилова, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдын Кульсеитов рассказал, что со 2 мая работает следственная группа Генпрокуратуры из 46 человек.

"Они работают почти во всех наших филиалах. Здесь, в Астане, уже завершают, проверяют от и до, поднимают документы, проводят допросы", – ответил он.

На вопрос журналистов, были ли еще задержания, руководитель фонда не рассказал, ссылаясь на запрет разглашать материалы следствия.

"Следствие пока идет, нас проверяют, работают. Следствие ведет Антикор. Мы – самая проверяемая структура в Казахстане, ни одного года нет, чтобы не проверяли, то ДЭР, то Генпрокуратура, то Высшая аудиторская палата. Все структуры, какие могут проверять", – дополнил Айдын Кульсеитов.

16 октября 2025 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, что на компанию "СК-Фармация" завели уголовное дело.

