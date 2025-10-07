#АЭС в Казахстане
Общество

Приписки в больницах Казахстана сократили в 19 раз

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:05 Фото: Zakon.kz
Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал о результатах трансформации системы мониторинга для выявления дефектов при оказании медуслуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что надежность автоматического выявления дефектов при предоставлении услуг существенно выросла.

"Если ранее более половины услуг фиксировалось вручную, то теперь более 95-97% нарушений система выявляет самостоятельно. Здесь стоит отметить, что применение новых методов и автоматизация – а с машиной, как известно, договориться невозможно – обеспечили положительную динамику. Как видно, в июне система проходила пилотное внедрение, а в июле-августе заработала официально. Количество нарушений снизилось более чем в два раза, а суммы по всем выявленным нарушениям – более чем в три раза", – сказал Айдын Кульсеитов.

По его словам, приписки впервые начали выявляться в автоматическом режиме.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество приписок, которые удалось обнаружить, сократилось в 19 раз. Мы постарались изменить поведение самих медорганизаций, чтобы у них не было желания продолжать такую практику. В июне 2025 года при запуске пилотного проекта в 848 медорганизациях были обнаружены факты приписок. В прошлом году таких организаций было всего 58 – то есть они находились вне цифрового контроля. При этом у 43 медорганизаций объем приписок превышал 200 МРП. В июле 2025 года у 763 медорганизаций, или 39% от их общего числа, также были выявлены приписки, из них у 47 – свыше 200 МРП. После проведенной разъяснительной работы количество организаций, которые, так сказать, "баловались" приписками, снизилось более чем в два раза", – озвучил Айдын Кульсеитов.

26 марта 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что ведомство готово ужесточить ответственность поликлиник за приписки.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
