#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.54
628.31
6.7
События

Дархан Сатыбалды сменил акима Алатауского района

Данияр Кирикбаев, новый аким Алатауского района Алматы, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:00 Фото: gov.kz
Акимом Алатауского района Алматы назначен Данияр Кирикбаев. Об этом сегодня проинформировал советник акима города по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 2 сентября 2025 года в Telegram-канале советника акима южной столицы:

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента и с маслихатом города акимом Алатауского района назначен Данияр Кирикбаев".

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года в Жамбылском районе Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, а также Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Б. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковском секторе. В разные годы работал в госорганах и нацкомпаниях: занимал должности в "Қазақстан темір жолы", Генеральной прокуратуре, Аппарате Сената Парламента и Верховном суде. Был руководителем Администратора судов по Алматы.

В 2019-2021 годах возглавлял филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы. С 2021 года возглавлял Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

С апреля 2024 года и до нового назначения Данияр Батанович занимал должность руководителя Управления градостроительного контроля Алматы.

Ранее, с сентября 2024 года, должность акима Алатауского района Алматы занимал Талгат Малыбаев.

Фото: gov.kz

7 августа 2025 года стало известно, что Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы. А 13 августа еще один замглавы города Аскар Амрин покинул свою должность в связи с переходом на другую должность. А 18 августа новым замакима Алматы стал Алмасхан Сматлаев, который ранее работал в должности государственного инспектора Администрации президента РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент дал старт новому уникальному в Казахстане заводу
События
10:36, Сегодня
Президент дал старт новому уникальному в Казахстане заводу
Судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры
События
10:15, Сегодня
Судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры
"Ударный" старт борьбы с коррупцией показала новая служба КНБ
События
09:49, Сегодня
"Ударный" старт борьбы с коррупцией показала новая служба КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: