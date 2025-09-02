Дархан Сатыбалды сменил акима Алатауского района

Акимом Алатауского района Алматы назначен Данияр Кирикбаев. Об этом сегодня проинформировал советник акима города по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 2 сентября 2025 года в Telegram-канале советника акима южной столицы:

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента и с маслихатом города акимом Алатауского района назначен Данияр Кирикбаев".

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года в Жамбылском районе Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, а также Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Б. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковском секторе. В разные годы работал в госорганах и нацкомпаниях: занимал должности в "Қазақстан темір жолы", Генеральной прокуратуре, Аппарате Сената Парламента и Верховном суде. Был руководителем Администратора судов по Алматы.

В 2019-2021 годах возглавлял филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы. С 2021 года возглавлял Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

С апреля 2024 года и до нового назначения Данияр Батанович занимал должность руководителя Управления градостроительного контроля Алматы.

Ранее, с сентября 2024 года, должность акима Алатауского района Алматы занимал Талгат Малыбаев.

Фото: gov.kz

7 августа 2025 года стало известно, что Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы. А 13 августа еще один замглавы города Аскар Амрин покинул свою должность в связи с переходом на другую должность. А 18 августа новым замакима Алматы стал Алмасхан Сматлаев, который ранее работал в должности государственного инспектора Администрации президента РК.