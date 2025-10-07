Ущерб в 4 млрд тенге: прокуратура Астаны сделала заявление по застройщику МЖК "Жана Арка"

В Астане недобросовестный застройщик взят под стражу. Об этом 7 октября 2025 года заявили в прокуратуре столицы, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что досудебное расследование по заявлениям вкладчиков МЖК "Жана Арка" по факту мошенничества проводится Департаментом полиции (ДП) Астаны.

"В ходе следствия установлено, что недобросовестный застройщик привлекал денежные средства граждан для строительства жилого комплекса, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства. В результате преступных действий застройщика вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге и затронуты интересы более 300 семей. При координации прокуратуры столицы органом следствия виновное лицо задержано и с санкции суда взято под стражу", – поделились подробностями в столичной прокуратуре во вторник.

В надзорном органе отметили, что расследование продолжается, по делу назначены все необходимые экспертизы.

Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права.

14 августа 2025 года стало известно, что более 300 семей вложили 4 млрд тенге в дом в Астане, который снесли. В полиции тогда сообщили, что расследуют уголовное дело против руководства строительной компании ТОО "Asyl-Nur Qurylys". В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу, а второй объявлен в розыск.