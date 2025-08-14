#АЭС в Казахстане
Общество

Более 300 семей вложили 4 млрд тенге в дом в Астане, который снесли

недостроенные дома в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 15:52 Фото: ДП Астаны
В Астане полицейские расследуют дело о недобросовестных застройщиках, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции (ДП), в следственном управлении расследуют уголовное дело против руководства строительной компании ТОО "Asyl-Nur Qurylys".

"Подозреваемых обвиняют в обмане более 300 граждан Казахстана. С марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся доме МЖК "Mardan" и заключали договоры бронирования. Они обещали завершить строительство, но присвоили почти 4 млрд тенге дольщиков. По решению суда акимат Астаны снес объект, чтобы защитить интересы пострадавших людей", – рассказали в полиции 14 августа.

В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск.

Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы. По их итогам действиям подозреваемых дадут окончательную правовую оценку.

Полиция просит пострадавших от действий руководства компании прийти в ДП Астаны. Адрес: улица Сейфуллина, 37.

Ранее астанчанам рассказали, что проверить объекты долевого строительства на легальность можно через приложение eGov Mobile.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
