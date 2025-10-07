Продолжат ли дорожать комуслуги в Астане

Заместитель Департамента по регулированию естественных монополий по Астане Магжан Куанышбек 7 октября 2025 года на онлайн-встрече с жителями города ответил на их вопросы, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители города поинтересовались у чиновника, продолжат ли дорожать тарифы на коммунальные услуги.

"До конца текущего года по тарифам на воду, тепло и электроэнергию для потребителей не ожидается изменений", – заверил Куанышбек.

А вот в следующем году тарифы скорее всего повысятся – в департамент уже поступили заявки от ведущих субъектов естественных монополий города.

"На следующий год департамент рассматривает заявки субъектов естественных монополий, таких как "Астана Теплотранзит", "Астана РЭК" и "Астана Су Арнасы", – отметил спикер.

