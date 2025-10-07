#АЭС в Казахстане
Общество

Продолжат ли дорожать комуслуги в Астане

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель Департамента по регулированию естественных монополий по Астане Магжан Куанышбек 7 октября 2025 года на онлайн-встрече с жителями города ответил на их вопросы, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители города поинтересовались у чиновника, продолжат ли дорожать тарифы на коммунальные услуги.

"До конца текущего года по тарифам на воду, тепло и электроэнергию для потребителей не ожидается изменений", – заверил Куанышбек.

А вот в следующем году тарифы скорее всего повысятся – в департамент уже поступили заявки от ведущих субъектов естественных монополий города.

"На следующий год департамент рассматривает заявки субъектов естественных монополий, таких как "Астана Теплотранзит", "Астана РЭК" и "Астана Су Арнасы", – отметил спикер.

В сентябре были названы причины повышения тарифов на ЖКХ в стране.

Азамат Сыздыкбаев
