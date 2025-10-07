#АЭС в Казахстане
Общество

Говорили о личном и семье: Багдат Мусин рассказал, как провел день с Павлом Дуровым

Багдат Мусин, Павел Дуров, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 18:22 Фото: Instagram/bagdatmussin
Глава "Казахтелекома" Багдат Мусин провел день с основателем Telegram Павлом Дуровым, который посетил Казахстан в рамках форума Digital Bridge 2025, сообщает Zakon.kz.

Об этом Мусин 7 октября сообщил в своих соцсетях.

По его словам, во время встречи они обсуждали идеи и потенциальные проекты, связанные с развитием цифровых технологий в стране. Мусин отметил, что Дуров "мыслит системно и видит картину целиком", а его представления о будущем технологий "не теория, а что-то очень конкретное".

Помимо рабочих тем, они говорили и о личном – о жизни, семье и ценностях.

"Вот в эти моменты, думаю, и рождаются самые важные связи", – написал Мусин.

Он подчеркнул, что благодаря таким встречам Казахстан становится для гостей не просто "точкой на карте инвестиционных возможностей", а местом, куда действительно хочется возвращаться.

Ранее сообщалось, что казахстанцы были весьма удивлены видео, которое опубликовал Павел Дуров. 40-летний основатель Telegram искупался в ледяных водах Кольсайского озера в Алматинской области, тем самым нарушив закон.

Айсулу Омарова
