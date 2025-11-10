Боди-массажистку обвиняют в убийстве клиента в Атырау
Фото: pixabay
Во время приема релаксирующего массажа произошла ссора между мужчиной и массажисткой. Конфликт закончился убийством человека, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, во время частного приема между женщиной и ее 30-летним клиентом вспыхнула ссора. Из-за чего произошло недопонимание, неизвестно, но разборка достигла такого пика, что женщина схватила нож и ударила им мужчину.
Массажистка сама вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось – он скончался до приезда медиков.
Дело принято судом к производству и квалифицировано по статье "Убийство", пояснили в ДП Атырауской области.
Ранее сообщалось, что в Кызылорде клиенты напали на таксиста, избили, ограбили и выбросили из машины. Двоих подозреваемых задержали. Оказалось, что они являются жителями Алматинской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript