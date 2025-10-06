#АЭС в Казахстане
События

9-классника забили до смерти 2 сентября: вынесен приговор по громкому преступлению

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 18:02 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области оглашен приговор шести несовершеннолетним по факту гибели 14-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

В суде напомнили, что на скамье подсудимых было шестеро. Пятерых обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, а также в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. И шестого судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

"Судом установлено, что в сентябре 2024 года в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм", – сообщили в суде 6 октября.

В суде несовершеннолетние подсудимые частично признали вину, раскаялись в содеянном. Потерпевшие и их законные представители просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающего обстоятельства несовершеннолетний возраст подсудимых. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал в отношении пяти подсудимых их особую активную роль в совершении преступления.

Приговором суда: трое подсудимых приговорены к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы; еще трое – к году ограничения свободы.

С законного представителя одного подсудимого взыскана сумма морального вреда в размере 5 000 000 тенге.

Резонансная трагедия произошла 2 сентября 2024 года, сразу после первого звонка. На краю села Копа старшеклассники избили до смерти 14-летнего Нуржана Сыдыка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
