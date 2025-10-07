#АЭС в Казахстане
Общество

"Зеленая балка" в Шымкенте: еще восемь семей получили новые квартиры

&quot;Зеленая балка&quot; в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 21:22 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте продолжается реализация концепции модернизации микрорайона Көксай, известного среди населения как "Зеленая балка".

История этого района берет начало с 1915 года, когда в городе началось строительство железной дороги и сюда прибыли первые поселенцы.

Фото: акимат Шымкента

Район также называли "Нахаловкой", поскольку значительная часть домов была построена жителями самостоятельно, без оформления документов. На протяжении десятилетий здесь сохранялись проблемы, связанные с состоянием жилого фонда и криминогенной обстановкой. Большинство многоквартирных домов района были возведены более века назад и сегодня находятся в аварийном состоянии.

Фото: акимат Шымкента

После встреч с жителями акимом города Шымкента Габитом Сыздыкбековым было принято решение модернизировать район и приступить к практической реализации программы переселения и строительства нового районного центра.

Начальным этапом концепции модернизации района "Зеленая балка" является переселение жителей из ветхих домов в современные квартиры по программе реновации многоквартирных жилых домов.

Фото: акимат Шымкента

Сегодня аким города Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир еще восьми семьям, ранее проживавшим на улице Нурлыбаева. Глава города поздравил новоселов с новосельем, пожелал достатка, стабильности и уюта в новых домах. Квартиры с чистовой отделкой полностью соответствуют по количеству комнат прежнему жилью семей и готовы к заселению.

Фото: акимат Шымкента

На сегодняшний день новое жилье получили уже 83 семьи.

После завершения переселения жителей планируется строительство здания районной администрации, физкультурно-оздоровительного комплекса, социальных объектов, новых многоквартирных домов и парков, расширение существующей школы, а также создание многофункционального торгово-логистического центра.

Проект реализуется поэтапно. Он представляет собой не просто обновление городской инфраструктуры, но и значимый вклад в повышение качества жизни и благополучия жителей района.

Айсулу Омарова
