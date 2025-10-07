#АЭС в Казахстане
Общество

Первая казахстанка в космосе: появились первые кадры из деревни астронавтов

Данна Карагусова, полет, космос , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 23:18 Фото: Instagram/dannakar
Экипаж миссии Blue Origin NS-36, в составе которого – Данна Карагусова, первая женщина из Казахстана, которая полетит в космос, прибыл в деревню астронавтов в Техасе, сообщает Zakon.kz.

Компания опубликовала снимки с подписью: "Добро пожаловать в деревню астронавтов, экипаж NS-36!". На кадрах – участники предстоящего суборбитального полета, проходящие финальный этап подготовки перед миссией на корабле New Shepard.

Blue Origin также представила эмблему миссии NS-36, каждый элемент которой отражает личную историю участников.

  • Горы Казахстана имеют особое значение для Данны Карагуссовой, напоминая ей, что она является частью чего-то большего, чем она сама.
  • Луна и Земля символизируют будущее космических путешествий и коммерции.
  • Капсула экипажа, пересекающая линию Кармана, показывает траекторию полета New Shepard.
  • Созвездное небо над полем – символ Украины, родины Виталия Островского.
  • Якорь отражает страсть Аарона Ньюмана к науке и охране океанов.
  • Капсула "Меркурий" – дань памяти первому американскому астронавту Алану Шепарду и мечте о покорении космоса.

Сама Данна Карагусова на своей странице в Instagram поделилась своими впечатлениями о пребывании в деревне астронавтов.

"Каждая минута здесь – бесценна. Я выкладываю немного, потому что хочется быть в моменте – запоминать, чувствовать, говорить, смотреть в глаза и быть по-настоящему здесь. С моим экипажем мы делим не просто пространство, а путь. Здесь нет случайных людей. Каждый из нас пришел сюда через свои трудности, сомнения, испытания и шаги веры. И, наверное, именно поэтому это единение чувствуется так глубоко и по-настоящему", – написала она.

Также в компании Blue Origin сообщили, что пилотируемая миссия New Shepard NS-36 готова к запуску. Старт состоится завтра с площадки Launch Site One. Окно для запуска откроется в 8:30 по центральному времени США (15:30 по времени Астаны), а прямая трансляция начнется за 30 минут до старта. Посмотреть можно тут

О том, что предпринимательница Данна Карагусова полетит в космос, мы писали 3 октября. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
