Автовладельцы под угрозой: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Казахстанцев предупредили о схеме интернет-мошенничества, связанной с рассылкой фальшивых штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Как отметили 8 октября 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, эти схемы в последнее время выявляют в разных странах.

"Злоумышленники отправляют письма и сообщения на электронную почту и в мессенджеры. В них указываются личные данные водителей, номер авто и ссылка для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая атака: введя данные банковской карты, человек открывает мошенникам доступ к своему счету. В некоторых случаях ссылки содержат вирусы для кражи персональных данных. Подобные атаки уже зафиксированы в США и России. Существует риск их распространения и в Казахстане", – сообщил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Полиция напоминает, что официальные уведомления о штрафах поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Проверить штрафы можно на egov.kz, qamqor.gov.kz и через мобильные приложения банков.

Если вы получили сомнительное сообщение:

не переходите по ссылке и не открывайте вложения;

проверяйте информацию только на официальных ресурсах;

в случае ввода данных срочно заблокируйте карту, обратитесь в банк и позвоните в полицию по номеру "102".

Под угрозой не только автовладельцы, но и именинники: в день рождения им могут позвонить с сообщением о подарке и под предлогом его доставки выудить персональную информацию.