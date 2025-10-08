Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Мурат Абенов 8 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса заявил о длящемся годами лоббировании строительного бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.
Он сравнил действующее законодательство в сфере строительства с международной практикой.
"Граждане требуют шаговую доступность, чтобы они не везли детей в школы через весь город. Во многих странах мира есть 15-минутный стандарт – за это время они должны успеть дойти до необходимых им объектов", – сказал Абенов.
При этом он заявил о наличии в законодательстве лоббирования интересов строительного бизнеса.
"К сожалению, законодательство было выстроено под бизнес-лобби, под строительный бизнес – сократили проверки, дали возможность бизнесу в 2016-х годах полностью все иметь в своих руках. Сама стройкомпания проводила экспертизу, она же имела компанию по проектированию, по технадзору, по архитектуре, то есть все в одних руках. Сегодня мы имеем то, что имеем. Нам пришлось значительно менять законодательство с точки зрения общественного контроля и снижения коррупции", – отметил депутат.
Вчера, 7 октября, мы опубликовали подробное интервью о Строительном кодексе с одним из его разработчиков – депутатом Мажилиса Муратом Абеновым.
