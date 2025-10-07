Под видом дач строили многоквартирные дома – депутат Абенов рассказал о работе над Строительным кодексом

Проект нового Строительного кодекса стал одним из самых обсуждаемых законодательных документов в истории Мажилиса. Работа над ним ведется уже почти полтора года, рабочая группа из 130 человек внесла в него уже более 1,5 тысячи правок, сообщает Zakon.kz.

В Послании этого года глава государства поручил депутатам завершить работу над новым кодексом до конца года. И вот уже завтра документ выносят на первое чтение Мажилиса. Какие именно новеллы будут приняты и какие моменты вызвали много споров, в эксклюзивной беседе Zakon.kz рассказал руководитель рабочей группы депутат Мурат Абенов.

– Мурат Абдуламитович, расскажите об основных новеллах Строительного кодекса. О чем они, что поменяется в первую очередь?

– Начну с того, что это один из самых ожидаемых законопроектов. Наш президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять его в своем Послании в 2022 году. Новый Строительный кодекс должен дать новые решения по всем имеющимся проблемам в строительной отрасли – от устаревших стандартов до новых подходов в безопасности, удобстве, гарантиях качества и по многим другим вопросам.

В целом в кодексе разработчики обратили внимание на несколько ключевых моментов, и они в нем реализованы. Очень большое внимание уделено цифровизации – до этого момента строительная отрасль была одной из-за самых бюрократических и непрозрачной на всех этапах. Были кипы документов: только по одному объекту документами можно было загрузить пару грузовиков, чтобы охватить все процессы. Цифровизация сферы также важна и с точки зрения борьбы с коррупцией – на любом этапе какой-нибудь чиновник мог сказать, что что-то здесь неправильно, и вернуть грузовик с документами. Сейчас же "Е-Курылыс" и другие системы делают все процессы абсолютно прозрачными – их будут теперь видеть не только заказчик, контролирующий орган или бизнес, но и любой человек или общественная организация.

Возьмем, к примеру, строящиеся в рамках инициативы главы государства комфортные школы "Келешек" – можно увидеть, из каких материалов строится школа, какой компьютер поставили, какой там программный продукт и от какого он производителя, какое учебное оборудование. Будут видны фотографии каждого этапа строительства и сертификаты поставщиков материалов. Любые попытки "по старинке" поставить дешевые подделки вместо качественных изделий система не пропускает. Ни заказчик, ни подрядчик не могут обойти систему, даже если договорятся друг с другом. Я знаю, что были зафиксированы попытки переклеить наклейки на коробки с оборудованием, но система требует все документы, включая подтверждение от производителя. В результате и выделенные деньги не ушли в карманы коррупционеров, и школьники будут использовать самое качественное оборудование. Если опыт проекта "Келешек" будут применять ко всем строящимся на бюджетные средства объектам, мы наконец добьемся, чтобы дети в отдаленных регионах имели доступ к лучшим образовательным технологиям по мировым стандартам.

– Отвечает ли новый кодекс запросам людей? Какие жалобы вам как депутату поступали?

– Много жалоб на строительную отрасль было именно в больших городах. В частности, на то, что строительство ведется непрозрачно, так же как и выдача разрешения на строительство. На точечную застройку, на то, что дома строят в местах, не предназначенных для жилья. На то, что бизнес захватывает территории и строит незаконно. А оправдания со стороны госорганов, которые должны были контролировать процесс, звучат так: мы не знали, мы не заметили, мы пропустили.

Но нельзя построить 15-этажный дом в центре Алматы так, чтобы акиматы об этом не знали. Везде на это закрывают глаза, вовремя не останавливают строительство, а потом меняют документы, чтобы люди не шумели. В этом отношении мы на каждом уровне усиливаем ответственность акиматов и соответствующих структур, вплоть до уголовной ответственности.

Мы усиливаем роль госконтроля. Примерно в 2016 году мы под давлением сильного лобби допустили серьезный крен в сторону снижения госконтроля за строительством. Сегодня полностью низведена роль государственных экспертиз. Только 16% всего строительства подвергается госэкспертизе. Остальные 84% – это частные экспертизы. Это делалось якобы в поддержку бизнеса и привело к тому, что крупные строительные компании сами имеют проектировщиков, свою экспертизу. Они сами строят, сами проводят технический надзор, сами принимают и сами сдают объект. Сами себе заказчики и сами себе инвесторы, сами себе технадзор. Все в одних руках. Юридически это может выглядеть как разные ТОО, но по факту все этапы строительства в руках одной компании. Сейчас же мы возвращаем госконтроль на серьезные объекты 1-го и 2-го уровней сложности – школы, больницы, крупные торговые центры, заводы, фабрики и объекты выше 4 этажей. Теперь под госэкспертизу подпадет около 40% объектов строительства. Остальное будут проводить частные экспертные компании, коих появилось очень много.

Но и в вопросах усиления государственной экспертизы нужно действовать осторожно, чтобы не допускать коррупции и монополизма. Об этом и говорил президент Касым-Жомарт Токаев в феврале 2024 года на расширенном заседании правительства. Например, есть вызывающая сомнение инициатива о том, чтобы учреждение, осуществляющее госэкспертизу, еще оказывало платные услуги тем, кто подал документы на утверждение проекта. Якобы с целью сокращения сроков – вовремя помочь исправить ошибки. Тут возможна скрытая коррупция – заплати деньги за консультации тому, кто должен согласовать проект. Это то же самое, как заплатить профессору за консультацию перед важным экзаменом. У кого есть деньги, тот будет иметь преимущества. Этого нельзя допускать. Я предлагаю установить жесткий регламент и список тех, кто имеет право за деньги получить консультацию, к примеру, иностранные компании, которых пригласили в страну, утверждать список должно правительство РК.

Кроме того, в рамках кодекса мы ограничиваем возможность часто менять план детальной планировки. Это тоже было одним из видов коррупции – акиматы сделали для себя возможность раз в полгода менять генплан и ПДП, сделав своеобразную лазейку для своих застройщиков. В итоге вместо ожидаемых жителями школ и больниц появлялись новые высотки. Согласно кодексу, менять ПДП можно будет только один раз в два года. При этом это должно будет делаться открыто с участием общественности. Ни один аким или главный архитектор не сможет безнаказанно менять в интересах какой-либо компании генплан или ПДП. За это придется нести уголовную ответственность.

– Помнится, с самого начала проект кодекса получил нелестные отзывы в Парламенте. Насколько изменился документ к первому чтению?

– Если честно, кодекс вызвал очень много замечаний со стороны депутатов. В первую очередь, они касались прозрачности процедур. Очень много вопросов было к органам госэкспертизы. Еще один момент – в этом кодексе было больше строительного, чем градостроительного. Вопросы урбанистики были охвачены не в полном объеме: как должны строиться тротуары, какими должны быть жилые зоны, общественные площадки и придомовые территории, создание безбарьерной инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями. Все это мало учитывалось, и сейчас депутаты внедряют ряд серьезных поправок. Даже есть мнение о том, что нужно поменять название со Строительного кодекса на Градостроительный, потому что изначально к нам пришел усеченный кодекс, без достаточного охвата вопросов урбанистики. Кодекс не должен быть только о строительстве, он должен быть о том, чтобы человеку было удобно и безопасно жить в своем населенном пункте. Проект кодекса, поступившего из правительства, начинался с планирования и заканчивается сдачей в эксплуатацию здания. Но этого мало. Нам нужен кодекс, который охватывает все стадии жизненного цикла строительного объекта, начиная с планирования и заканчивая утилизацией здания, и депутатами внесены такие поправки.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Например те же лоббисты в 2016 году протащили в строительное законодательство очень опасную для граждан норму о том, что гарантия на строительные объекты должна составлять 2 года. В Гражданском кодексе осталось требование, что гарантия должна быть 10 лет, но они у себя в отраслевых законах написали 2. Поэтому сейчас на бюджетные деньги строят школы и больницы, которые через два года разваливаются, а мы не можем вернуть деньги. В советское время гарантия была 50 лет на капитальные объекты, а у нас всего два года даже на фундамент и несущие стены. Правительство в новом кодексе предложило повысить этот срок до 5 лет, но, по мнению депутатов, минимальный срок должен быть 10 лет как минимум на основные конструкции – фундамент, стены, крышу, внешнюю отделку. Мы отстаиваем эти поправки, хотя и встречаем сопротивление.

– Какие поправки было наиболее сложно принимать, где было большее противостояние?

– Вопрос инклюзивности тоже вызвал сопротивление у некоторых частных застройщиков и, как ни странно, представителей госорганов.

Наши коллеги депутаты Динара Наумова и Ерлан Абдиев полгода отстаивали поправки по защите прав лиц с ограниченными возможностями – это безбарьерность и инклюзивность. Некоторые застройщики строят дома не только с непригодными для инклюзии пандусами, но иногда вообще без них.

Сложилась критическая ситуация, когда наши маломобильные сограждане не могут попасть не только к себе домой, но и в общественные здания. Об этом не раз говорил и глава государства.

"На практике маломобильные граждане не всегда имеют элементарную возможность самостоятельно покинуть свой дом и выйти на улицу. Не говоря уже о том, чтобы добраться до какого-либо объекта и передвигаться в нем. Эту тревожную и неприемлемую ситуацию необходимо кардинально менять. Нужно срочно принять действенные нормативные правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к востребованным объектам по принципу “от порога до порога”", – сказал Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия в феврале 2021 года.

Но в Строительном кодексе эти вопросы упустили. И аргумент наших коллег Наумовой и Абдиева о правах граждан отметался представителями госорганов как затратный. После долгих обсуждений и официальных переписок мы нашли оптимальные решения – права граждан с ограниченными возможностями будут защищаться нормами кодекса.

Также депутаты дали очень много поправок, касающихся эффективного использования бюджетных денег. Часто авторские права на проекты, строящиеся по заказу министерств и акиматов, остаются собственностью застройщика, и государство не может дальше строить по такой же схеме. Мы сказали этому "нет" – теперь, если строительство ведется на бюджетные деньги, проект попадает в банк проектов государства, и любой госорган может потом его оттуда брать бесплатно. Иными словами, строительство тех же школ будет обходиться дешевле.

– Очень много было скандалов из-за коррупции в строительной сфере, непрозрачности схем работы акиматов с застройщиками. Решает ли эти вопросы новый кодекс?

– Мы усиливаем общественный контроль. Теперь генплан утверждает не только акимат, но и маслихат. То же касается и ПДП. Мои коллеги Дюсенбай Турганов, Марат Башимов, Кудайберген Бексултанов предложили, чтобы в обсуждениях, касающихся изменения облика города, принимали участие и градостроительные советы. Сейчас они функционируют в двух-трех городах, но зачастую используются как ручной инструмент акиматов для принятия решений. В кодексе мы пропишем, как и из кого должен формироваться такой совет – из ученых, бизнеса, экспертов, депутатов и т.д. Вся его работа должна вестись прозрачно и транслироваться в прямом эфире, а все протоколы совета должны публиковаться в открытом доступе.

Отдельно стоит сказать и о сейсмобезопасности. Раньше в строительных нормах не было четко прописано, как учитывать тектонические разломы, сейсмоопасные зоны, балльность, предгорные территории. Депутат Бакытжан Базарбек все лето объезжал сейсмоопасные регионы, изучил причины нарушений, посоветовался с учеными и подготовил ряд норм, в основе которых лежит обязательное использование карт сейсмической активности с учетом тектонических разломов. Теперь только на их основе акиматы будут принимать решения о генпланах и ПДП.

Еще одно серьезное изменение касается уточнения понятия "индивидуальный жилой дом" или "садовый дом". Летом мы вместе с Бакытжаном Базарбеком были в Алматы и увидели, как вместо дач на 10 сотках построили 3 многоэтажных многоквартирных дома, которые по документам шли как "садовый домик". Причем еще три уровня были и под землей, плюс мансарда – итого по факту 6 этажей, но в документах указана "дача". В новом Строительном кодексе мы прописали жесткие ограничения, чтобы в предгорных зонах под видом жилых домов и дач они не строили другие здания.

– ⁠Прописаны ли в новом кодексе решения для борьбы с долгостроем и защиты дольщиков?

– Это больше касается жилищного строительства, мы вывели эти поправки из кодекса в отдельный закон, и там прописаны необходимые нормы. Очень большой проблемой в этом отношении было то, что многие договоры были непрозрачными, теперь они будут фиксироваться. И ключевым моментом стал тот, чтобы все платежи проходили безналично. Наличные платежи тогда были самой большой проблемой – при такой оплате не соблюдаются сроки и площадь квартир. Если ты платишь наличными, значит, у тебя нет договора. В договоре будут указываться сроки. Я параллельно веду закон "О защите прав потребителей", там штрафы будут такими, что затягивать сроки будет застройщику невыгодно. Думаю, это решит проблему долгостроя.

– ⁠В своем Послании к народу Казахстана в сентябре 2022 года президент отметил, что архитектурно-строительную деятельность регулируют более 2,5 тысячи документов и что до сих пор используются устаревшие строительные нормы и стандарты. Какие меры предусмотрены в проекте Строительного кодекса для разрешения данной проблемы?

– Это серьезная проблема. В последние годы стандарты писали все кому ни лень. У каждой "уважающей себя" строительной компании были утверждены свои стандарты. Поэтому система технического нормирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности является одной из важных отраслей, которая требует постоянной и непрерывной работы. Решения должны основываться на научных изысканиях, просчитываться специалистами на основе передового зарубежного опыта.

Для этого в проекте Строительного кодекса внедряется новое понятие "Национальный институт технического нормирования". Данный институт будет заниматься координацией работ по актуализации и совершенствованию государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также в течение всего срока действия разработанных и переработанных нормативов будет отслеживать их применение и при необходимости вносить предложения по актуализации, предоставлять по обращениям государственных органов, физических и юридических лиц разъяснения. При этом к данной работе будут привлекаться субъекты предпринимательства и иные заинтересованные лица.

По опыту ряда стран предлагается статусом национального института в области строительного нормирования наделить созданный еще в 1931 году в Алматы единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства (КазНИИСА). Там существует десятилетиями сформированная научная школа, и в одном коллективе работают известные ученые, разработки которых в области исследования сейсмики и внедрения информационных технологий в строительство признаются во всех странах ЕАЭС.

Наконец мы встраиваем в процедуру принятия решений научные разработки, а не "хотелки" чиновников. Хорошо, что такой институт у нас сохранился, его библиотеки, исследовательская база, архивы с почти вековой историей не были приватизированы или выброшены на свалку в 90-х годах. Статус институту будет присваиваться на правительственном уровне во избежание передачи в частные руки.

Но даже при наличии научной базы нужна прозрачная система принятия решений. Поэтому в Строительном кодексе предусмотрен прозрачный процесс совершенствования государственных нормативов – будут формироваться профильные технические комитеты в области технического нормирования при Национальном институте технического нормирования по опыту передовых западных стран, в состав которых войдут компетентные специалисты с практическим опытом в градостроительной сфере.

– ⁠Можно ли говорить о том, что последний вариант Строительного кодекса учитывает интересы как застройщиков, так и жителей?

– Работа над законопроектом показала наличие двух разных, иногда противоречивых подходов. Есть сторонники того, что кодекс должен быть исключительно отраслевым, регулировать строительную сферу, создавать "правила игры" между заказчиком и подрядчиком. Но общественное мнение, ожидания граждан, уставших от коррупции, хаотичной застройки, когда вместо школ и больниц, парков и спортивных площадок возводится очередной ЖК, требовало, чтобы кодекс стал "конституцией градостроения", устанавливал стандарты качества жизни в городах и селах. Поэтому есть споры, порой очень эмоциональные. Более 130 человек состоят в рабочей группе, представлены все стороны: отраслевики, общественники, юристы, урбанисты, ученые. Проект Строительного кодекса прошел обсуждение на площадке Общественной палаты при Мажилисе. Сейчас у нас уже есть понимание, выработалась общая концепция – первично право человека на качество жизни, безопасность и возможность развивать свой потенциал. Строительная отрасль – как инструмент создания этих условий. Есть спорные моменты, где мы ждем заключения правительства. К сожалению, по регламенту работы Парламента, чтобы принять нормы, требующие государственных расходов, необходимо заключение правительства. До второго чтения мы эти вопросы разрешим.

– Ваш прогноз – когда примут Строительный кодекс?

– Думаю, примерно в конце ноября – начале декабря.

– Спасибо за беседу!

