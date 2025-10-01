#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

147 инцидентов с ядерными материалами в Казахстане: депутат озвучил тревожную статистику

ядерные отходы, материалы, саткалиев, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:54 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Серик Егизбаев 1 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса заявил о случаях незаконного обращения с ядерными материалами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он выразил сомнения в надежности мониторинга такой деятельности во время обсуждения законопроекта "О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств".

"По данным МАГАТЭ, только в 2024 году зафиксировано 147 случаев, связанных с незаконной или несанкционированной деятельностью в отношении ядерного и другого радиоактивного материала. Это очень тревожный сигнал. При этом в странах СНГ уровень технической оснащенности систем мониторинга различается кардинально. В соглашении предусмотрена координация, но не предусмотрены реальные механизмы. Без единой системы мониторинга любая договоренность может остаться на бумаге. Почему объект соглашения не предусматривает создания хотя бы общего стандарта цифрового и спутникового мониторинга перевозок? О какой безопасности можно говорить, если страны обмениваются данными практически вручную?" – спросил депутат.

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев согласился, что в документе действительно не определены нормы мониторинга, обговариваются только режимы трансграничных перевозок. Однако он заявил, что такие взаимоотношения полностью прописаны в рамках других соглашений и конвенций.

"Это достаточно четко регламентировано в международных договорах. В Казахстане мониторинг на высоком уровне, действуют мобильные установки мониторинга. Также у страны есть уникальный опыт по мониторингу, контролю, ликвидации таких ситуаций, в том числе зараженных территорий. В рамках создания Семипалатинской зоны ядерной безопасности мы получили оборудование, уникальные технологии, огромный опыт контроля", – заверил Саткалиев.

В августе мы писали, что ядерным отходам нашли новое применение, которое позволит экономить миллионы долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ
10:37, Сегодня
Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: