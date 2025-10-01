147 инцидентов с ядерными материалами в Казахстане: депутат озвучил тревожную статистику

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев 1 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса заявил о случаях незаконного обращения с ядерными материалами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он выразил сомнения в надежности мониторинга такой деятельности во время обсуждения законопроекта "О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств".

"По данным МАГАТЭ, только в 2024 году зафиксировано 147 случаев, связанных с незаконной или несанкционированной деятельностью в отношении ядерного и другого радиоактивного материала. Это очень тревожный сигнал. При этом в странах СНГ уровень технической оснащенности систем мониторинга различается кардинально. В соглашении предусмотрена координация, но не предусмотрены реальные механизмы. Без единой системы мониторинга любая договоренность может остаться на бумаге. Почему объект соглашения не предусматривает создания хотя бы общего стандарта цифрового и спутникового мониторинга перевозок? О какой безопасности можно говорить, если страны обмениваются данными практически вручную?" – спросил депутат.

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев согласился, что в документе действительно не определены нормы мониторинга, обговариваются только режимы трансграничных перевозок. Однако он заявил, что такие взаимоотношения полностью прописаны в рамках других соглашений и конвенций.

"Это достаточно четко регламентировано в международных договорах. В Казахстане мониторинг на высоком уровне, действуют мобильные установки мониторинга. Также у страны есть уникальный опыт по мониторингу, контролю, ликвидации таких ситуаций, в том числе зараженных территорий. В рамках создания Семипалатинской зоны ядерной безопасности мы получили оборудование, уникальные технологии, огромный опыт контроля", – заверил Саткалиев.

