Общество

Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе

Фото: pexels
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 8 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса возмутился отсутствием нормы касательно безопасности детей в новом проекте Строительного кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет об обязательстве застройщиков ставить блокираторы на окнах строительных объектов.

"В прошлом году мы приняли, чтобы все социальные объекты, многоквартирные и многоэтажные дома были оборудованы окнами с замками безопасности. Потому что были и, к сожалению, есть трагические случаи, когда дети выпадают из окон. Сотни детей ежегодно выпадают из окон и погибают. Защита детских жизней была нашей общей позицией. Но теперь я открываю этот проект (Строительного кодекса. – Прим. ред.) и вижу, что этой нормы нет", – сказал Аймагамбетов.

Он предположил, что это, наверное, невыгодно для строительных компаний.

"Почему? Наверное, это дорого и невыгодно для застройщиков. Но может ли что-то быть дороже детских жизней? Если хотя бы одна детская жизнь будет спасена благодаря включению в кодекс этой нормы, значит, имеет смысл ее включить", – призвал депутат.

Сегодня, 8 октября, депутат Мажилиса Мурат Абенов заявил о том, что долгие годы законодательство лоббировало интересы застройщиков.

Азамат Сыздыкбаев
