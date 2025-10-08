#АЭС в Казахстане
Общество

Как Строительный кодекс будет регулировать точечную застройку

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:37 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 8 октября 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказал о прописанных в проекте Строительного кодекса мерах борьбы с точечной застройкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал прекратить такую практику.

"Акиматы не будут самовольно "садить" в план детальной планировки здания. По желанию или давлению какого-то бизнесмена не сможет он построить бизнес-центр на том месте, где должен быть сквер. Есть изначально утвержденный генплан, и он не подлежит изменению. А документы будут подписываться только на основе плана детальной планировки. Никто менять не сможет, это уже противозаконно", – заверил министр.

Он признал, что раньше в законодательстве были лазейки, позволявшие обходить его и осуществлять точечную застройку.

"Когда я сам аким, я принимаю решение акимата и строю, что хочу. Везде будут стоять разные уровни государственного контроля, за который будет спрос. За каждое нарушение будут наказывать вплоть до уголовной ответственности", – отметил Нагаспаев.

Сегодня, 8 октября 2025 года, Мажилис одобрил в первом чтении проект нового Строительного кодекса.

Азамат Сыздыкбаев
