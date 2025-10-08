Тысячи казахстанцев ждут пересадки органов: согласие на донорство дали лишь 3% граждан

И.о. директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных услуг МЗ РК Назгуль Жангельдина 8 октября 2025 года на брифинге в СЦК рассказала, что в листе ожидания на пересадку органов 4384 пациента, передает корреспондент Zakon.kz.

Из них 120 детей.

"Это данные с начала года. Мы всегда отмечаем, что эти цифры "скользящие": ежегодно 200-300 человек снимаются с листа ожидания по причине смерти – из-за нехватки органов или сопутствующих заболеваний. К сожалению, люди не дожидаются органов. С начала года проведено 42 трансплантации от посмертного донорства и более 100 – от прижизненного", – озвучила Назгуль Жангельдина.

По ее словам, согласие на посмертное донорство выразили 134 тыс. человек.

"Охват населения пока составляет 3%. Волеизъявление могут выразить граждане в возрасте от 18 до 62-65 лет. Эта категория в среднем насчитывает около 10 млн человек, поэтому еще такое количество граждан должно сделать свой выбор. Если говорить о потенциальных донорах – тех, кто мог бы стать донором, то в 2024 году их было 86, из них согласие дали только шестеро", – сказала Назгуль Жангельдина.

По ее словам, в этом году потенциальных доноров было 131 – это пациенты, у которых диагностирована смерть головного мозга. К сожалению, согласие дали лишь десять.

"Если сравнивать показатели за последние три года, то на портале eGov в 2023 году было зарегистрировано 33 тыс. волеизъявлений, а на сегодня – уже 134 тыс. граждан. Из них около 10 тыс. дали согласие. По сравнению с 2023 годом количество согласий увеличилось почти в три раза, но и число отказов возросло – почти в четыре раза", – рассказала она.

27 сентября 2025 года стало известно, что благодаря посмертному донору из СКО спасены четыре человека.