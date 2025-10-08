#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Тысячи казахстанцев ждут пересадки органов: согласие на донорство дали лишь 3% граждан

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:12 Фото: pexels
И.о. директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных услуг МЗ РК Назгуль Жангельдина 8 октября 2025 года на брифинге в СЦК рассказала, что в листе ожидания на пересадку органов 4384 пациента, передает корреспондент Zakon.kz.

Из них 120 детей.

"Это данные с начала года. Мы всегда отмечаем, что эти цифры "скользящие": ежегодно 200-300 человек снимаются с листа ожидания по причине смерти – из-за нехватки органов или сопутствующих заболеваний. К сожалению, люди не дожидаются органов. С начала года проведено 42 трансплантации от посмертного донорства и более 100 – от прижизненного", – озвучила Назгуль Жангельдина.

По ее словам, согласие на посмертное донорство выразили 134 тыс. человек.

"Охват населения пока составляет 3%. Волеизъявление могут выразить граждане в возрасте от 18 до 62-65 лет. Эта категория в среднем насчитывает около 10 млн человек, поэтому еще такое количество граждан должно сделать свой выбор. Если говорить о потенциальных донорах – тех, кто мог бы стать донором, то в 2024 году их было 86, из них согласие дали только шестеро", – сказала Назгуль Жангельдина.

По ее словам, в этом году потенциальных доноров было 131 – это пациенты, у которых диагностирована смерть головного мозга. К сожалению, согласие дали лишь десять.

"Если сравнивать показатели за последние три года, то на портале eGov в 2023 году было зарегистрировано 33 тыс. волеизъявлений, а на сегодня – уже 134 тыс. граждан. Из них около 10 тыс. дали согласие. По сравнению с 2023 годом количество согласий увеличилось почти в три раза, но и число отказов возросло – почти в четыре раза", – рассказала она.

27 сентября 2025 года стало известно, что благодаря посмертному донору из СКО спасены четыре человека.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Треть нуждающихся в пересадке сердца в РК умирают, не дождавшись донорских органов
17:24, 10 января 2024
Треть нуждающихся в пересадке сердца в РК умирают, не дождавшись донорских органов
Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане
15:47, 23 июля 2025
Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане
Кому из казахстанцев повысят зарплаты до 50%
16:10, 28 июля 2025
Кому из казахстанцев повысят зарплаты до 50%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: