Донорство набирает обороты: какие изменения ждут Казахстан с 2026 года

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила о том, что с 1 января 2026 года в стране расширен перечень услуг по трансплантации, включая кератопластику и аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в Казахстане сформирована институциональная и кадровая база для развития трансплантологии.

"Согласно Закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг" от 14 июля 2025 года, данные виды медицинской помощи теперь могут оказываться не только в государственных, но и в частных медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Кроме того, Альназарова отметила, что пересмотрены стандарты организация медицинской помощи, а также правила и условия изъятия, заготовки, хранения, консервации и трансплантации органов, тканей и клеток.

"В 2025 году количество органных доноров выросло в три раза – с шести до 18, а число выполненных трансплантаций увеличилось в 2,4 раза – с 23 до 68 операций. Отмечается положительная динамика волеизъявлений граждан, размещенных на портале eGov.kz. Общее количество заявлений выросло на 38%, при этом число согласий на посмертное донорство увеличилось на 70%, а отказов – на 26%, что свидетельствует о росте информированности населения по данному вопросу", – написала министр.

Уточняется, что в листе ожидания трансплантации в настоящее время состоят 4506 пациентов, включая 123 ребенка. В этой связи продолжается активная информационно-разъяснительная работа с населением.

Ранее, в октябре 2025 года, сообщалось, что в Казахстане внесли изменения в правила трансплантации органов.