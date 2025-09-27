#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
События

Благодаря посмертному донору из СКО спасены четыре человека

донор из СКО спас четырех человек, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 21:13 Фото: Министерство здравоохранения РК
В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошел мультиорганный забор органов у посмертного 40-летнего донора. Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, донорский процесс был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад ННОЦ и UMC, региональных координаторов и всех необходимых служб.

Фото: Министерство здравоохранения РК

"Важную роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали и обеспечили сопровождение врачей и специалистов, выехавших в область. Этот случай наглядно показал, что только слаженная работа координаторов, медицинских работников и государственных служб вместе с решением семьи донора делает возможным то, что сотни пациентов в Казахстане получают шанс на жизнь", – говорится в сообщении.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Отмечается, что в "листе ожидания" донорских органов находятся на сегодня более 4300 человек, среди них более 120 детей.

Ранее сообщалось, что умершая казахстанка и ее семья спасли жизни нескольким людям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Федерация профсоюзов провела экоакцию в Астане
17:40, Сегодня
Федерация профсоюзов провела экоакцию в Астане
Работников и ветеранов коммунальных предприятий поздравили с Днем труда в Астане
16:21, Сегодня
Работников и ветеранов коммунальных предприятий поздравили с Днем труда в Астане
Астана глазами туриста: какие места стоит показать гостям
10:12, 26 сентября 2025
Астана глазами туриста: какие места стоит показать гостям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: