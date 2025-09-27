Благодаря посмертному донору из СКО спасены четыре человека

В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошел мультиорганный забор органов у посмертного 40-летнего донора. Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, донорский процесс был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад ННОЦ и UMC, региональных координаторов и всех необходимых служб.

Фото: Министерство здравоохранения РК

"Важную роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали и обеспечили сопровождение врачей и специалистов, выехавших в область. Этот случай наглядно показал, что только слаженная работа координаторов, медицинских работников и государственных служб вместе с решением семьи донора делает возможным то, что сотни пациентов в Казахстане получают шанс на жизнь", – говорится в сообщении.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Отмечается, что в "листе ожидания" донорских органов находятся на сегодня более 4300 человек, среди них более 120 детей.

