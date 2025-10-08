#АЭС в Казахстане
Общество

Каких врачей не хватает в Казахстане – депутат бьет тревогу

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:29 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов 8 октября 2025 года в своем депутатском запросе заявил об острой нехватке врачей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По итогам 2024 года дефицит врачей в стране составил 3954 специалиста. При этом нехватка среднего медицинского персонала сохраняется на уровне 4505 человек.

"По состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения страны работает около 275 тыс. медицинских работников, из которых более 83 тыс. – врачи, а около 191 тыс. – средний медицинский персонал. Несмотря на это, кадровый дисбаланс продолжает сохраняться. Наиболее остро ощущается нехватка терапевтов, врачей общей практики, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов", – сказал Турлыханов.

Он отметил, что по итогам первого полугодия 2025 года в Костанайской области дефицит кадров составил 326 специалистов. Аналогичные проблемы наблюдаются в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в ряде районов сельской местности, где обеспеченность врачами едва достигает 75% штатной численности.

Особую тревогу у него вызывает сокращение бюджетного финансирования отрасли. Согласно имеющейся информации, в 2025 году на сферу здравоохранения предусмотрено 2 трлн тенге, тогда как в 2024 году финансирование составляло 2,8 трлн тенге.

"Сохраняющийся дефицит кадров, старение врачебного состава и рост нагрузки на первичное звено могут значительно замедлить реализацию национальных проектов и программ по развитию здравоохранения", – добавил депутат.

Он обратился к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой рассмотреть следующие вопросы:

  • принятие мер государственной поддержки для врачей и среднего медицинского персонала в регионах с наибольшим дефицитом кадров – предоставление социальных льгот, служебного жилья, подъемных выплат, целевых образовательных грантов, а также развитие системы наставничества и переподготовки специалистов;
  • постепенное увеличение объема финансирования системы здравоохранения, в частности, на мотивацию медицинских работников, введение дополнительных коэффициентов к заработной плате для специалистов, работающих в сельской местности, и увеличение доли расходов на кадровое развитие в структуре отраслевого бюджета;
  • в проекте Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2030 года предусмотреть создание устойчивого механизма распределения кадров, а также развитие мобильных медицинских бригад, обеспечивающих доступ населения к квалифицированной медицинской помощи независимо от места проживания.

Ранее мы писали, что дефицитных в стране врачей будут обеспечивать жильем.

Азамат Сыздыкбаев
