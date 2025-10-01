#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Действия Минфина помогли фонду "Самрук-Казына" участвовать в госзакупках – депутат

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 13:32 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов 1 октября 2025 года в своем депутатском запросе потребовал пересмотреть правила проведения государственных закупок, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен обвинил Министерство финансов РК в искажении внесенных депутатами законодательных поправок.

"Демократическая партия "Ак жол" внесла поправки в закон "О государственных закупках". Согласно поправке, если есть заявки от частных субъектов предпринимательства, то к конкурсу не допускаются государственные предприятия, учреждения, а также юридические лица, более 50% акций которых принадлежит государству. Веб-портал автоматически отклоняет заявки таких квазигосударственных организаций", – сказал Нуралдинов.

По его словам, поправка получила поддержку Парламента и была закреплена в законе.

"Однако Министерство финансов в своем приказе "Об утверждении правил осуществления государственных закупок", формально сославшись на закон, на деле сузило требование. Министерство установило, что оценка квазигосударственных компаний проводится только через их прямых акционеров, то есть учитывались лишь правительство, Комитет государственного имущества, госорганы или акиматы. В результате компании фонда "Самрук-Казына" под это ограничение не попали", – заявил депутат.

Нуралдинов подчеркнул, что компании фонда вновь участвуют в госзакупках, конкурируя с частным бизнесом. По мнению депутата, Минфин своими действиями пошел против воли законодателя и прямого поручения главы государства, что является прямым нарушением принципа "желтых страниц" и искажением политики президента, направленной на сокращение доли государства в экономике.

Для исправления ситуации он потребовал привести правила осуществления госзакупок в полное соответствие с законом "О государственных закупках", обеспечить полное применение принципа "желтых страниц", закрепленного в указе президента от 8 мая 2024 года, во всех правовых актах, касающихся госзакупок и дать оценку действиям должностных лиц.

25 сентября 2025 года стало известно, что в Казахстане утверждены правила закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Азамат Сыздыкбаев
