Угроза для жизней пассажиров – депутат призвал избавиться от советских самолетов
По его мнению, они представляют прямую угрозу жизни пассажиров.
"На территории Казахстана до сих пор эксплуатируются пассажирские самолеты советского производства Як-40, серийный выпуск которых был прекращен еще в 1981 году. В настоящее время возраст этих воздушных судов составляет от 44 до 55 лет, то есть они более чем в два раза старше установленного мирового среднего предельного возраста для региональной авиации (не более 15-20 лет). Ресурс самолетов Як-40 исчерпан: они оснащены двигателями АИ-25, созданными еще в 1960-е годы прошлого века. Производство этих двигателей было прекращено в конце 1980-х годов", – сказал Кырыкбаев.
В качестве аргумента он привел тот факт, что с 2022 года предприятие "Мотор Сич" оказалось разрушенным, производство двигателей АИ-25 и сертифицированных запасных частей к ним полностью прекращено, а международные поставки полностью отсутствуют.
По его словам, самолеты Як-40 не соответствуют современным требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по уровню шума и выбросов. Их эксплуатация на территории Европейского союза запрещена с 1 апреля 2002 года.
"Тем не менее, в нашей стране самолеты Як-40, не отвечающие стандартам безопасности, продолжают использоваться в санитарной авиации, то есть перевозят пациентов. Разве это не создает угрозу жизни людей? Согласно статье 4 закона "Об использовании воздушного пространства и авиационной деятельности", основными целями являются защита жизни и здоровья человека, охрана окружающей среды, интересов государства и обеспечение безопасности полетов воздушных судов. Продолжение эксплуатации самолетов, не соответствующих международным стандартам ICAO, подрывает международный авторитет нашего государства как страны, заявившей о приверженности принципам авиационной безопасности", – считает депутат.
В заключение Кырыкбаев призвал прекратить дальнейшую эксплуатацию самолетов Як-40 в Казахстане в связи с угрозой жизни людей, разработать и утвердить программу замены устаревших воздушных судов на современные самолеты, соответствующие международным стандартам ICAO, и обеспечить использование самолетов, не представляющих угрозы для окружающей среды и интересов государства.
Ранее мы писали, что Питер Фостер покинет пост главы "Эйр Астаны".