#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Угроза для жизней пассажиров – депутат призвал избавиться от советских самолетов

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев 8 октября 2025 года в своем депутатском запросе заявил об использовании авиакомпаниями советских самолетов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, они представляют прямую угрозу жизни пассажиров.

"На территории Казахстана до сих пор эксплуатируются пассажирские самолеты советского производства Як-40, серийный выпуск которых был прекращен еще в 1981 году. В настоящее время возраст этих воздушных судов составляет от 44 до 55 лет, то есть они более чем в два раза старше установленного мирового среднего предельного возраста для региональной авиации (не более 15-20 лет). Ресурс самолетов Як-40 исчерпан: они оснащены двигателями АИ-25, созданными еще в 1960-е годы прошлого века. Производство этих двигателей было прекращено в конце 1980-х годов", – сказал Кырыкбаев.

В качестве аргумента он привел тот факт, что с 2022 года предприятие "Мотор Сич" оказалось разрушенным, производство двигателей АИ-25 и сертифицированных запасных частей к ним полностью прекращено, а международные поставки полностью отсутствуют.

По его словам, самолеты Як-40 не соответствуют современным требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по уровню шума и выбросов. Их эксплуатация на территории Европейского союза запрещена с 1 апреля 2002 года.

"Тем не менее, в нашей стране самолеты Як-40, не отвечающие стандартам безопасности, продолжают использоваться в санитарной авиации, то есть перевозят пациентов. Разве это не создает угрозу жизни людей? Согласно статье 4 закона "Об использовании воздушного пространства и авиационной деятельности", основными целями являются защита жизни и здоровья человека, охрана окружающей среды, интересов государства и обеспечение безопасности полетов воздушных судов. Продолжение эксплуатации самолетов, не соответствующих международным стандартам ICAO, подрывает международный авторитет нашего государства как страны, заявившей о приверженности принципам авиационной безопасности", – считает депутат.

В заключение Кырыкбаев призвал прекратить дальнейшую эксплуатацию самолетов Як-40 в Казахстане в связи с угрозой жизни людей, разработать и утвердить программу замены устаревших воздушных судов на современные самолеты, соответствующие международным стандартам ICAO, и обеспечить использование самолетов, не представляющих угрозы для окружающей среды и интересов государства.

Ранее мы писали, что Питер Фостер покинет пост главы "Эйр Астаны".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Третья жена Игоря Николаева показала, как поздравила дочь с юбилеем без звездного отца
16:59, Сегодня
Третья жена Игоря Николаева показала, как поздравила дочь с юбилеем без звездного отца
Каких врачей не хватает в Казахстане – депутат бьет тревогу
16:29, Сегодня
Каких врачей не хватает в Казахстане – депутат бьет тревогу
Действия Минфина помогли фонду "Самрук-Казына" участвовать в госзакупках – депутат
13:32, 01 октября 2025
Действия Минфина помогли фонду "Самрук-Казына" участвовать в госзакупках – депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: