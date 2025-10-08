Угроза для жизней пассажиров – депутат призвал избавиться от советских самолетов

Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев 8 октября 2025 года в своем депутатском запросе заявил об использовании авиакомпаниями советских самолетов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, они представляют прямую угрозу жизни пассажиров.

"На территории Казахстана до сих пор эксплуатируются пассажирские самолеты советского производства Як-40, серийный выпуск которых был прекращен еще в 1981 году. В настоящее время возраст этих воздушных судов составляет от 44 до 55 лет, то есть они более чем в два раза старше установленного мирового среднего предельного возраста для региональной авиации (не более 15-20 лет). Ресурс самолетов Як-40 исчерпан: они оснащены двигателями АИ-25, созданными еще в 1960-е годы прошлого века. Производство этих двигателей было прекращено в конце 1980-х годов", – сказал Кырыкбаев.

В качестве аргумента он привел тот факт, что с 2022 года предприятие "Мотор Сич" оказалось разрушенным, производство двигателей АИ-25 и сертифицированных запасных частей к ним полностью прекращено, а международные поставки полностью отсутствуют.

По его словам, самолеты Як-40 не соответствуют современным требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по уровню шума и выбросов. Их эксплуатация на территории Европейского союза запрещена с 1 апреля 2002 года.

"Тем не менее, в нашей стране самолеты Як-40, не отвечающие стандартам безопасности, продолжают использоваться в санитарной авиации, то есть перевозят пациентов. Разве это не создает угрозу жизни людей? Согласно статье 4 закона "Об использовании воздушного пространства и авиационной деятельности", основными целями являются защита жизни и здоровья человека, охрана окружающей среды, интересов государства и обеспечение безопасности полетов воздушных судов. Продолжение эксплуатации самолетов, не соответствующих международным стандартам ICAO, подрывает международный авторитет нашего государства как страны, заявившей о приверженности принципам авиационной безопасности", – считает депутат.

В заключение Кырыкбаев призвал прекратить дальнейшую эксплуатацию самолетов Як-40 в Казахстане в связи с угрозой жизни людей, разработать и утвердить программу замены устаревших воздушных судов на современные самолеты, соответствующие международным стандартам ICAO, и обеспечить использование самолетов, не представляющих угрозы для окружающей среды и интересов государства.

