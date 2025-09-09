#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане дефицитных врачей обеспечат жильем

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:30 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказала о запланированных мерах стимулирования врачей дефицитных специальностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Один из первостепенных вопросов – обеспечение врачей жильем.

"В целях реализации Послания главы государства, в части повышения статуса и социального положения врачей Министерство предлагает поручить акимам областей совместно с "Отбасы банк" в 2026 году обеспечить жильем врачей по остродефицитным специальностям, особенно, в регионах, испытывающих глубокий дефицит кадров", – сказала Альназарова.

Сообщила министр и о работе по обеспечению безопасности медработников.

"2100 бригады скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приемных стационаров получат видеорегистраторы. Таким образом, для своевременного и качественного исполнения поручений главы государства будут приняты исчерпывающие меры", – заключила Альназарова.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане усиливаются меры по безопасности врачей. 

Азамат Сыздыкбаев
