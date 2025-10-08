Металлические качели рухнули на школьника на новой детской площадке в Караганде

В Караганде на 12-летнего школьника рухнули металлические качели, в результате чего подросток сломал ключицу, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент в сквере сняла камера наблюдения. Подросток раскачивал качели, где сидел другой ребенок, как вдруг вся конструкция опрокинулась прямо на него.

Как уточняется, мальчика пришлось оперировать, сломанную ключицу закрепили пластиной. Лечение и реабилитация займут около восьми месяцев. Мать пострадавшего уверена, что сооружение установили некачественно. Однако компания-подрядчик считает, что виноват и сам подросток, так как "конструкция не рассчитана на такое раскачивание". Кто в итоге будет отвечать за инцидент, непонятно. Известно только, что подрядчик все починит: срок гарантии на площадку еще не истек.

"Если бы чуть-чуть подальше и она бы по голове попала, я не представляю, что бы было. В хорошем случае он был бы инвалидом, в плохом – это уже… Поэтому пусть относятся застройщики к этому с большой серьезностью. Это не шутки, это детские площадки, там дети играют. Дети же непредсказуемые". Мать пострадавшего ребенка Лариса Райым

Она считает, что качели нужно делать очень качественно, "а не экономить на этом".

Отдельно обращаем внимание: каждый элемент игровой площадки рассчитан на определенный возраст и вес ребенка. В целях сохранения здоровья и предотвращения несчастных случаев настоятельно просим родителей контролировать своих детей и объяснять им элементарные правила поведения на улице". Главный специалист акимата района им. А. Бокейхана Куаныш Базарбаев

Отметим, что в апреле ребенок пострадал во время игры на детской площадке в Жанаозене.