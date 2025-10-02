Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку
Историей Николай поделился в своем Instagram. По его словам, мало того, что водитель курил и пепел летел через окно на него. Так он еще и вместе с ними решил заехать на мойку самообслуживания: помыл машину, вытер ее насухо, а по приезде на место назначения взял с блогеров сумму выше озвученной изначально.
"Стояли мы, значит, покупали симки в аэропорту, подходит к нам мужичок и предлагает нас довезти, я спросил про цену, сколько это будет стоить, он сказал, что ехать 20 минут, стоимость 7 000 тенге, в переводе на рубли это примерно 1 200 ₽. Мы согласились, потому что не хотели ждать такси с Яндекса, были очень уставшие, хотели кушать и спать. Как итог всю поездку мужичок покуривал аккуратненько в окошечко. Четыре раза мы чуть не попали в аварию по вине других водителей, мужичок наш в этом плане с хорошей реакцией, а потом мы все благополучно поехали мыть ему машину, потому что она была грязная, уже неделю не мылась. И вот – Алматы, 8 утра, я, она, мужичок и скрежет мокрой тряпки по окну", – написал Николай.
В следующем посту он ответил на вопрос подписчиков: "Почему вы разрешили поехать на автомойку?"
"Слушайте, не знаю, просто мужичок попросил вежливо, мы и не возразили. Правда, он говорил о 5 минутах, а просидели мы на мойке 35 минут. Еще вопрос был про стоимость, сколько мы ему заплатили, в аэропорту он назвал цену в 7 000 тенге, а по приезде взял с нас 10 000 тенге, аргументировав это тем, что "ну мы ведь ездили туда-сюда". А мы только на мойку заехали. В общем, было забавно, есть что вспомнить", – написал блогер.
Пара к этой ситуации отнеслась спокойно и с юмором. Их подписчики, в том числе казахстанские, разделились во мнениях. Кто-то тоже шутил под постами блогеров, кто-то назвал поведение таксиста позорным и извинился за него, а некоторые отметили, что цена за поездку была явно завышена.
- Вы такие милахи, ждете, пока он все вытирает насухо.
- Он после слов, что чистота – это хорошо, поехал с вами вместе помыться сам еще?
- Не понял, почему не вы протираете машину…
- Брат, я всю жизнь в Алматы живу и такое первый раз вижу вообще.
- Блин, он просто увидел, что приезжие, и сделал ценник в два раза больше еще и по своим делам съездил. Позор.
- Я из Алматы, такое впервые вижу, слышу и вообще это ппц. У нас не такие таксисты, вы шутите? Зачем ждете, я бы вышла бы давно со скандалом.
- Почему вез вас он, а стыдно мне. Говорю от лица многих казахстанцев, это не наш пассажир.
- Я не из Алматы, но мне стыдно.
- Скажите, какой магний пьете?
- Здравствуйте! Это было так задумано? Или реально такой бессовестный таксист. Пусть его родные увидят это и покажут ему, как это ужасно со стороны.
- Откуда вас забрать? Я просто тоже на мойку собрался.
- Простите нас.
- Интересно, чем история закончилась. Или вы все еще едете с ним.
- Почему сделал все агашка, а стыдно мне.
- Странно, почему он сам мыл. Вы должны были.
- Извините за такое поведение. Позорит нашу страну, мне стыдно.
- Это не Казахстан!!!!! Это человек такой!!!!!!!! Не стоит по одному индивидууму судить всю страну!!! У нас классно!
Другие известные россияне – Валерия и Иосиф Пригожин – стали жертвами ушлого таксиста в Турции.