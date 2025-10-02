#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку

блогеры из России Николай и Марина, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 09:55 Фото: Instagram/marinelloff, zhenatnamarine
Семья блогеров-миллионников из России Николай и Марина прилетели в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал" и попали в курьезную ситуацию с таксистом, сообщает Zakon.kz.

Историей Николай поделился в своем Instagram. По его словам, мало того, что водитель курил и пепел летел через окно на него. Так он еще и вместе с ними решил заехать на мойку самообслуживания: помыл машину, вытер ее насухо, а по приезде на место назначения взял с блогеров сумму выше озвученной изначально.

"Стояли мы, значит, покупали симки в аэропорту, подходит к нам мужичок и предлагает нас довезти, я спросил про цену, сколько это будет стоить, он сказал, что ехать 20 минут, стоимость 7 000 тенге, в переводе на рубли это примерно 1 200 ₽. Мы согласились, потому что не хотели ждать такси с Яндекса, были очень уставшие, хотели кушать и спать. Как итог всю поездку мужичок покуривал аккуратненько в окошечко. Четыре раза мы чуть не попали в аварию по вине других водителей, мужичок наш в этом плане с хорошей реакцией, а потом мы все благополучно поехали мыть ему машину, потому что она была грязная, уже неделю не мылась. И вот – Алматы, 8 утра, я, она, мужичок и скрежет мокрой тряпки по окну", – написал Николай.

В следующем посту он ответил на вопрос подписчиков: "Почему вы разрешили поехать на автомойку?"

"Слушайте, не знаю, просто мужичок попросил вежливо, мы и не возразили. Правда, он говорил о 5 минутах, а просидели мы на мойке 35 минут. Еще вопрос был про стоимость, сколько мы ему заплатили, в аэропорту он назвал цену в 7 000 тенге, а по приезде взял с нас 10 000 тенге, аргументировав это тем, что "ну мы ведь ездили туда-сюда". А мы только на мойку заехали. В общем, было забавно, есть что вспомнить", – написал блогер.

Пара к этой ситуации отнеслась спокойно и с юмором. Их подписчики, в том числе казахстанские, разделились во мнениях. Кто-то тоже шутил под постами блогеров, кто-то назвал поведение таксиста позорным и извинился за него, а некоторые отметили, что цена за поездку была явно завышена.

  • Вы такие милахи, ждете, пока он все вытирает насухо.
  • Он после слов, что чистота  это хорошо, поехал с вами вместе помыться сам еще?
  • Не понял, почему не вы протираете машину…
  • Брат, я всю жизнь в Алматы живу и такое первый раз вижу вообще.
  • Блин, он просто увидел, что приезжие, и сделал ценник в два раза больше еще и по своим делам съездил. Позор.
  • Я из Алматы, такое впервые вижу, слышу и вообще это ппц. У нас не такие таксисты, вы шутите? Зачем ждете, я бы вышла бы давно со скандалом.
  • Почему вез вас он, а стыдно мне. Говорю от лица многих казахстанцев, это не наш пассажир.
  • Я не из Алматы, но мне стыдно.
  • Скажите, какой магний пьете?
  • Здравствуйте! Это было так задумано? Или реально такой бессовестный таксист. Пусть его родные увидят это и покажут ему, как это ужасно со стороны.
  • Откуда вас забрать? Я просто тоже на мойку собрался.
  • Простите нас.
  • Интересно, чем история закончилась. Или вы все еще едете с ним.
  • Почему сделал все агашка, а стыдно мне.
  • Странно, почему он сам мыл. Вы должны были.
  • Извините за такое поведение. Позорит нашу страну, мне стыдно.
  • Это не Казахстан!!!!! Это человек такой!!!!!!!! Не стоит по одному индивидууму судить всю страну!!! У нас классно!

Другие известные россияне – Валерия и Иосиф Пригожин – стали жертвами ушлого таксиста в Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
09:32, Сегодня
В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа
00:06, 02 октября 2025
Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа
Юный вратарь "Кайрата" Калмурза едва сдержал слезы, получив шикарный подарок от бизнесмена
20:40, 01 октября 2025
Юный вратарь "Кайрата" Калмурза едва сдержал слезы, получив шикарный подарок от бизнесмена
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: