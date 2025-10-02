Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку

Семья блогеров-миллионников из России Николай и Марина прилетели в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал" и попали в курьезную ситуацию с таксистом, сообщает Zakon.kz.

Историей Николай поделился в своем Instagram. По его словам, мало того, что водитель курил и пепел летел через окно на него. Так он еще и вместе с ними решил заехать на мойку самообслуживания: помыл машину, вытер ее насухо, а по приезде на место назначения взял с блогеров сумму выше озвученной изначально.

"Стояли мы, значит, покупали симки в аэропорту, подходит к нам мужичок и предлагает нас довезти, я спросил про цену, сколько это будет стоить, он сказал, что ехать 20 минут, стоимость 7 000 тенге, в переводе на рубли это примерно 1 200 ₽. Мы согласились, потому что не хотели ждать такси с Яндекса, были очень уставшие, хотели кушать и спать. Как итог всю поездку мужичок покуривал аккуратненько в окошечко. Четыре раза мы чуть не попали в аварию по вине других водителей, мужичок наш в этом плане с хорошей реакцией, а потом мы все благополучно поехали мыть ему машину, потому что она была грязная, уже неделю не мылась. И вот – Алматы, 8 утра, я, она, мужичок и скрежет мокрой тряпки по окну", – написал Николай.

В следующем посту он ответил на вопрос подписчиков: "Почему вы разрешили поехать на автомойку?"

"Слушайте, не знаю, просто мужичок попросил вежливо, мы и не возразили. Правда, он говорил о 5 минутах, а просидели мы на мойке 35 минут. Еще вопрос был про стоимость, сколько мы ему заплатили, в аэропорту он назвал цену в 7 000 тенге, а по приезде взял с нас 10 000 тенге, аргументировав это тем, что "ну мы ведь ездили туда-сюда". А мы только на мойку заехали. В общем, было забавно, есть что вспомнить", – написал блогер.

Пара к этой ситуации отнеслась спокойно и с юмором. Их подписчики, в том числе казахстанские, разделились во мнениях. Кто-то тоже шутил под постами блогеров, кто-то назвал поведение таксиста позорным и извинился за него, а некоторые отметили, что цена за поездку была явно завышена.

Вы такие милахи, ждете, пока он все вытирает насухо.

Он после слов, что чистота – это хорошо, поехал с вами вместе помыться сам еще?

– Не понял, почему не вы протираете машину…

Брат, я всю жизнь в Алматы живу и такое первый раз вижу вообще.

Блин, он просто увидел, что приезжие, и сделал ценник в два раза больше еще и по своим делам съездил. Позор.

Я из Алматы, такое впервые вижу, слышу и вообще это ппц. У нас не такие таксисты, вы шутите? Зачем ждете, я бы вышла бы давно со скандалом.

Почему вез вас он, а стыдно мне. Говорю от лица многих казахстанцев, это не наш пассажир.

Я не из Алматы, но мне стыдно.

Скажите, какой магний пьете?

Здравствуйте! Это было так задумано? Или реально такой бессовестный таксист. Пусть его родные увидят это и покажут ему, как это ужасно со стороны.

Откуда вас забрать? Я просто тоже на мойку собрался.

Простите нас.

Интересно, чем история закончилась. Или вы все еще едете с ним.

Почему сделал все агашка, а стыдно мне.

Странно, почему он сам мыл. Вы должны были.

Извините за такое поведение. Позорит нашу страну, мне стыдно.

Это не Казахстан!!!!! Это человек такой!!!!!!!! Не стоит по одному индивидууму судить всю страну!!! У нас классно!

