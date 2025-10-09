#АЭС в Казахстане
Общество

Мы давно ждали этого события: новая врачебная амбулатория появилась в Актюбинской области

новая врачебная амбулатория в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 12:21 Фото: primeminister.kz
В селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории. Социальный объект возведен в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию сельской инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Новая амбулатория рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена всем необходимым современным оборудованием. В здании предусмотрены кабинеты для приема пациентов, процедурные и смотровые комнаты, что позволит оказывать жителям качественную первичную медико-санитарную помощь".

Отмечается, что на строительство объекта из Специального государственного фонда было выделено порядка 190 млн тенге. Работа велась в рамках инициированного президентом национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Всего в Актюбинской области за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день 4 объекта введены в эксплуатацию, строительство семи продолжается.

Фото: primeminister.kz

О функционале и оснащенности новой амбулатории высказались медицинские работники.

"Мы очень рады тому, что у нас появилась такая просторная и светлая амбулатория. Теперь будет удобно работать. Здесь будет расположена приемная врача и дневной стационар, способный обслуживать одновременно до 4 человек. Установлено оборудование для физиотерапевтического лечения. Есть кабинет для приема беременных. Мы можем принимать здесь до 45 человек в день", – отметила заведующая отделением Светлана Агзамова.

Открытие новой амбулатории прокомментировали жители села Маржанбулак.

"Нашей радости нет предела. Мы давно ждали этого события. Раньше обслуживались в старом здании, теперь у нас имеется новая амбулатория. Это очень удобно", – подчеркнула местная жительница Р. Жунискалиева.

Другой житель села успел получить лечение в новой амбулатории.

"Сегодня у нас открылась новая врачебная амбулатория. Я получил свое первое лечение здесь. Внутри тепло, светло. Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием", – рассказал местный житель Омирбай Ниязов.

2 октября 2025 года стало известно, что в Уральске состоялось торжественное открытие современной специализированной областной школы-лицея №8 для одаренных детей, построенной вместо аварийного здания 1952 года постройки. Проект реализован в рамках исполнения поручений главы государства по улучшению условий обучения и созданию равного доступа к качественному образованию.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
