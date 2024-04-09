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В Актюбинской области уже исполняют поручение Токаева по новому жилью для пострадавших от потопов

Актюбинская область, потопы, новое жилье, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:04 Фото: акимат Актюбинской области
В Актюбинской области приступили к исполнению поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева об обеспечении новым жильем пострадавших от паводка в кратчайшие сроки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате региона 9 апреля, в наиболее пострадавшем от паводка Уилском районе уже определили земельные участки, где построят дома для жителей полностью подтопленных талыми водами сел.

"Всего здесь было подтоплено 340 домов, в 49 из них вода все еще остается в настоящее время. В частности, в селе Уил есть более 200 участков с уже подведенной инженерной инфраструктурой – водой и газом. В районе новостроек также запланировано строительство школы на 1500 ученических мест и детского сада", – говорится в сообщении акимата Актюбинской области.

По словам руководителя управления строительства региона Ержана Муздыбаева, планируется возводить жилье площадью 80 квадратных метров общей стоимостью 22 млн тенге и двухквартирные дома общей площадью 160 квадратных метров, стоимостью 44 млн тенге.

Согласно поручению президента, ни один из пострадавших актюбинцев не останется без внимания, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Ход исполнения поручений ежедневно обсуждается на заседаниях оперативного штаба под председательством акима области Асхата Шахарова.

9 апреля стало известно, что Министерство промышленности и строительства утверждает типовой проект жилых домов, в соответствии с которым будет вестись строительство.

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