#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Новую школу открыли в Уральске

новая школа, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 09:58 Фото: primeminister.kz
В Уральске состоялось торжественное открытие современной специализированной областной школы-лицея №8 для одаренных детей, построенной вместо аварийного здания 1952 года постройки, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 2 октября 2025 года, поделились в пресс-службе правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Проект реализован в рамках исполнения поручений главы государства по улучшению условий обучения и созданию равного доступа к качественному образованию.

Фото: primeminister.kz

Ранее из средств Специального государственного фонда правительством выделено 2,8 млрд тенге на строительство школы. Современное здание рассчитано на 400 учащихся и оснащено всем необходимым для комфортного обучения детей.

Фото: primeminister.kz

20 сентября 2025 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как обстоят дела с возвращением активов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Американец застрял в Узбекистане на редком Lamborghini из-за штрафа
08:50, Сегодня
Американец застрял в Узбекистане на редком Lamborghini из-за штрафа
Евразийский банк представил главе государства инновации с ИИ и продукт Eurasian Drive
08:00, Сегодня
Евразийский банк представил главе государства инновации с ИИ и продукт Eurasian Drive
Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал ажиотаж в Актау
07:47, Сегодня
Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал ажиотаж в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: