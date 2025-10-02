Новую школу открыли в Уральске

В Уральске состоялось торжественное открытие современной специализированной областной школы-лицея №8 для одаренных детей, построенной вместо аварийного здания 1952 года постройки, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 2 октября 2025 года, поделились в пресс-службе правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Проект реализован в рамках исполнения поручений главы государства по улучшению условий обучения и созданию равного доступа к качественному образованию.

Фото: primeminister.kz

Ранее из средств Специального государственного фонда правительством выделено 2,8 млрд тенге на строительство школы. Современное здание рассчитано на 400 учащихся и оснащено всем необходимым для комфортного обучения детей.

Фото: primeminister.kz

