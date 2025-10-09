#АЭС в Казахстане
Общество

В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:22 Фото: freepik
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал, сколько казахстанцев работают за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что всего за рубежом трудятся 126 тыс. казахстанцев, из которых:

102 тыс. – в России,

15 тыс. – в Южной Корее,

2 тыс. – в Великобритании и странах ЕС.

"Другой вопрос, что не со всеми странами заключены такие договоры о регулировании трудоустройства. С Великобританией мы такой меморандум в этом году заключили. С Южной Кореей соглашение находится на рассмотрении – мы два года переговоры ведем, была пауза в связи с политической ситуацией в этой стране. Осенью они возобновились, и мы будем их продолжать, потому что из 15 тыс. граждан, находящихся там, 11 тыс. работают нелегально. Тут надо однозначно принимать меры", – заявил первый вице-министр.

По его словам, корейская сторона требует принятия мер по нашим гражданам, которые там находятся нелегально.

"Мы сейчас ведем переговоры. Заявка наша сейчас находится на рассмотрении корейской стороны. Думаю, до конца года мы должны выйти на положительное согласие с нашими коллегами из Южной Кореи и Министерства труда", – резюмировал он.

9 октября 2025 года Сенат ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
