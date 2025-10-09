#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Финансы

Сколько казахстанцы могут заработать в Катаре

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 13:52 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал, сколько казахстанцы могут заработать в Катаре, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что власти Катара в рамках реализации Соглашения о регулировании трудоустройства казахстанцев в их стране будут устанавливать квоты и определять, какие специалисты им нужны.

Журналисты поинтересовались, сколько лет граждане Казахстана смогут работать в Катаре и какая у них будет зарплата.

"Мы начнем работу с Катаром в следующем году. Наше предложение, чтобы трудовой договор заключался на три года, но срок зависит от потребностей работодателя. Если он скажет, что работники нужны на один год, то договор будет заключаться на год, если скажет, что на два года, то тогда, соответственно, на этот срок", – отметил вице-министр.

Он также рассказал, что в ходе работы над Соглашением поднимался вопрос и размера заработной платы.

"Это также на усмотрение работодателя. Но они нам сказали, что размер зарплат будет варьироваться от 1500 до 3000 долларов, исходя из сложности работы, ее качества и условий труда", – резюмировал Аскарбек Ертаев.

Отмечается, что для подготовки технических кадров для последующего трудоустройства в Катаре открыты специальные центры в Алматинской и Туркестанской областях. Там не только обучают профессии, но также проверяют состояние здоровья, а также обучают языку на базовом уровне.

9 октября 2025 года сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре. Документ направлен на подпись президенту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда
11:22, Сегодня
В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда
500-600 тысяч тенге: вице-министр рассказал, сколько тратит его семья в месяц
13:11, Сегодня
500-600 тысяч тенге: вице-министр рассказал, сколько тратит его семья в месяц
Работа в Южной Корее: в Минтруда дали рекомендации казахстанцам
11:58, Сегодня
Работа в Южной Корее: в Минтруда дали рекомендации казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: