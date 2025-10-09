Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал, сколько казахстанцы могут заработать в Катаре, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что власти Катара в рамках реализации Соглашения о регулировании трудоустройства казахстанцев в их стране будут устанавливать квоты и определять, какие специалисты им нужны.

Журналисты поинтересовались, сколько лет граждане Казахстана смогут работать в Катаре и какая у них будет зарплата.

"Мы начнем работу с Катаром в следующем году. Наше предложение, чтобы трудовой договор заключался на три года, но срок зависит от потребностей работодателя. Если он скажет, что работники нужны на один год, то договор будет заключаться на год, если скажет, что на два года, то тогда, соответственно, на этот срок", – отметил вице-министр.

Он также рассказал, что в ходе работы над Соглашением поднимался вопрос и размера заработной платы.

"Это также на усмотрение работодателя. Но они нам сказали, что размер зарплат будет варьироваться от 1500 до 3000 долларов, исходя из сложности работы, ее качества и условий труда", – резюмировал Аскарбек Ертаев.

Отмечается, что для подготовки технических кадров для последующего трудоустройства в Катаре открыты специальные центры в Алматинской и Туркестанской областях. Там не только обучают профессии, но также проверяют состояние здоровья, а также обучают языку на базовом уровне.

9 октября 2025 года сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре. Документ направлен на подпись президенту.