500-600 тысяч тенге: вице-министр рассказал, сколько тратит его семья в месяц

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал о расходах своей семьи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что у него многодетная семья.

"У меня семья состоит из шести человек: четверо детей, двое взрослых. Из детей двое уже работают, а двое находятся на иждивении. Супруга не работает, потому что младший сын ходит в детский сад, ему три года", – пояснил он.

По его словам, в месяц семья тратит порядка 500-600 тысяч тенге. Эти расходы включают оплату детского сада, обучения, кружков и прочих базовых потребностей.

"Вы знаете расценки детских садов по Астане. Дети также посещают дополнительные кружки. В целом с учетом потребностей нашей семьи – где-то 500-600 тысяч в месяц", – отметил вице-министр.

На вопрос о размере своей заработной платы он уточнил, что заработная плата регулируется постановлением правительства и является информацией с ограниченным доступом, но пообещал предоставить письменный ответ.

Ранее Ертаев рассказал, сколько должны зарабатывать казахстанцы, чтобы они могли покрыть свои потребности.