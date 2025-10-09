"Покажите сумку!": что имеют право требовать охранники в Казахстане

В супермаркетах часто возникают спорные ситуации с охраной, которая требует сдавать сумки в камеру хранения или показывать их содержимое на выходе. Поэтому в пресс-службе Министерства торговли и интеграции напомнили казахстанцам о правах, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, как уточняют в ведомстве, закон Казахстана "О защите прав потребителей" закрепляет право гражданина на свободный и безопасный доступ к товарам и услугам.

Это означает, что покупатель может свободно заходить в торговый зал с личными вещами: сумкой, рюкзаком или пакетом. Никакая норма закона не обязывает сдавать их в камеру хранения.

Если все же охранник предлагает вам это сделать, он действует в рамках закона только в том случае, если вы добровольно согласны.

Такая ситуация регулируется Гражданским кодексом РК, глава 39, "Договор хранения". Согласно статье 380, любой договор заключается по обоюдному согласию.

"То есть принудительно заставить вас сдавать вещи нельзя". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции

Другой момент, когда на выходе охрана просит показать содержимое сумки.

Однако это не требование, а вежливая просьба, и вы имеете полное право отказать.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, статья 16 гласит, что личный досмотр и досмотр вещей возможны только в случаях совершения административного правонарушения и только уполномоченными органами, то есть сотрудниками полиции, а не охраной магазина.

Причем такие действия должны проводиться в присутствии под видеозапись и обязательно с составлением протокола (см. ст. 791 КоАП РК).

"Охранник не имеет права ни задерживать вас, ни устраивать досмотр, даже если вы просто взяли товар с полки. Охранник должен вызвать полицию и дождаться ее приезда". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции

Стоит помнить, что полномочия охранников строго регламентированы Законом РК "Об охранной деятельности".

Согласно статьям 1, 3 и 4, охранники обеспечивают безопасность и охраняют имущество, но при этом не вправе нарушать права и свободы граждан:

"Это значит, что они не имеют права проводить личный досмотр, обыск, применять силу без законных оснований или ограничивать свободу передвижения. Превышение полномочий охраной может повлечь уголовную ответственность по статье 252 Уголовного кодекса РК ("Превышение полномочий работников частной охранной организации")".

Специалисты дают несколько советов, если права покупателя были все же нарушены.

Вежливо откажитесь от незаконных требований, предложите вызвать полицию.

Зафиксируйте происходящее (на видео или с помощью свидетелей).

Подайте жалобу в администрацию супермаркета или обратитесь в местный отдел полиции.

