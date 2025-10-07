#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
541.63
632.24
6.61
Происшествия

Предприниматели Астаны обвинили арендодателя в вымогательстве

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 04:11 Фото: Zakon.kz
Владельцы нескольких столичных бутиков по торговле шторами обвинили арендодателя в вымогательстве по 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Со слов предпринимателя Азимахан Абдулаевой, арендодатель предложил им заплатить по 15 млн тенге единовременно для "фиксирования" стоимости аренды, а в случае отказа – повысить аренду с 5 до 12 тыс. тенге. Об этом передает Almaty TV.

Предприниматели отвергли оба варианта и арендодатель просто опечатал помещения.

"За пару дней простоя каждый бизнес потерял около полутора млн тенге", – говорится в репортаже.

После вмешательства адвоката предпринимателей, владелец торгового дома решил пойти на уступки. Теперь аренда не 12, а 7,5 тыс. тенге за кв.м. О требовании заплатить по 15 млн тенге, по его словам, и речи не было.

"Мы еще за месяц дали им уведомление, что тариф увеличивается. Мы можем показать договор, где прописан пункт, в котором говорится о повышении стоимости аренды каждые полгода", – объяснил администратор торгового дома Нуржан Жорабеков.

Не получив поддержки от полицейских, предприниматели обратились в генпрокуратуру.

4 октября в Атырау загорелось здание ресторана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Туркестанской области блогера обвинили в вымогательстве миллиона тенге
18:03, 27 декабря 2024
В Туркестанской области блогера обвинили в вымогательстве миллиона тенге
Лидеров профсоюзной организации в Актау подозревают в вымогательстве
18:04, 27 июля 2024
Лидеров профсоюзной организации в Актау подозревают в вымогательстве
P. Diddy обвинили в попытке повлиять на показания свидетелей
15:19, 17 ноября 2024
P. Diddy обвинили в попытке повлиять на показания свидетелей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: