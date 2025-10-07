Предприниматели Астаны обвинили арендодателя в вымогательстве

Владельцы нескольких столичных бутиков по торговле шторами обвинили арендодателя в вымогательстве по 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Со слов предпринимателя Азимахан Абдулаевой, арендодатель предложил им заплатить по 15 млн тенге единовременно для "фиксирования" стоимости аренды, а в случае отказа – повысить аренду с 5 до 12 тыс. тенге. Об этом передает Almaty TV.

Предприниматели отвергли оба варианта и арендодатель просто опечатал помещения.

"За пару дней простоя каждый бизнес потерял около полутора млн тенге", – говорится в репортаже.

После вмешательства адвоката предпринимателей, владелец торгового дома решил пойти на уступки. Теперь аренда не 12, а 7,5 тыс. тенге за кв.м. О требовании заплатить по 15 млн тенге, по его словам, и речи не было.

"Мы еще за месяц дали им уведомление, что тариф увеличивается. Мы можем показать договор, где прописан пункт, в котором говорится о повышении стоимости аренды каждые полгода", – объяснил администратор торгового дома Нуржан Жорабеков.

Не получив поддержки от полицейских, предприниматели обратились в генпрокуратуру.

